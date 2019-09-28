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Западные читатели оценили первый совместный полет «Охотника» и Су-57 

РИА Новости 1 час назад
На Западе оценили первый полет «Охотника» с Су-57
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
Западные СМИ, в том числе американское издание The War Zone и британский таблоид The Daily Mail, написали о первом совместном полете новейшего российского беспилотника "Охотник" и истребителя пятого поколения Су-57. Публикации вызвали активный отклик читателей в комментариях.
Многие пользователи отметили продвинутость российских технологий в области производства современной боевой техники, по достоинству оценив при этом внешний вид новинок. Кроме того, некоторые комментаторы указали, что Россия грамотно использует имеющиеся ресурсы, затрачивая при этом меньше средств, чем другие страны.
"Как получается, что Россия с меньшим ВВП и меньшими затратами на оборону, чем Великобритания, не говоря уже о том, что весь Евросоюз может создавать военную технику, которая им нужна для защиты, в большинстве случаев производит вооружение, превосходящее наше. У нас больше нет инженеров?" — задался вопросом читатель euexit.
"Хорошие технологии у россиян", — отметил пользователь dai2000.
"Неплохо со стороны русских. Я действительно считаю, что это отличная концепция и огромный шаг вперед для них", — указал MrRaptor.
"Впечатляет, что самый продвинутый и известный боевой беспилотник — российский", — добавил другой пользователь.
"Русские не так хороши в плане разработки искусственного интеллекта (ИИ), но они отличные инженеры, поэтому начали именно с этого — с самого трудного. Если у них будет больше финансирования, то они смогут разработать малозаметную систему выхлопа, а также больше разведывательных или ударных модификаций на той же платформе", — написал пользователь Halken.
"Я знаю, что это, скорее всего, наш противник, что ни одна из представленных машин не пройдет американский тест на скрытность и что они, вероятно, не будут произведены в серьезных количествах, но, черт возьми, это весьма красивый самолет и беспилотник зловещего вида", — отметил пользователь Billprudden.
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Комментарии1
Оружие , В мире , ЕС , Daily Mail
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