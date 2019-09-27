Украина раскрыла эффективность американских радаров AN/TPQ-53

Уровень поражения украинских подразделений после оснащения американскими радиолокационными станциями (РЛС) AN/TPQ-53 снизился с 47 до 18 процентов, передает Defense News оценку военного атташе посольства Украины США полковника Андрея Ординовича.

Издание, ссылаясь на украинского представителя, пишет, что после того, как Украина получила от США противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin, «российские танки и бронетранспортеры, которые когда-то действовали с разрушительной безнаказанностью, отступили».

Согласно Defense News, Вашингтон, наблюдая за военными действиями в Грузии, Украине и Сирии, получил прекрасную возможность поучиться на современных способах войны, которые якобы ведет Россия.

Ранее в сентябре американская компания Raytheon надежность FGM-148 Javelin оценила в 94 процента и более.

AN/TPQ-53 производства американской компании Lockheed Martin способна отслеживать на малой дальности источники минометной и артиллерийской атаки. В 2015 году Украина получила от США 20 таких РЛС, предположительно, в варианте с урезанной функциональностью.