Названы самые опасные военные самолеты России

Военный аналитик перечислил пятерку самых опасных военных самолетов России

Обозреватель американского издания The National Interest Эван Готтесман признал, что за последние годы Москвы выпустила несколько впечатляющих военных самолетов. ИА Nation News привело перечень боевых машин, которые произвели впечатление на заокеанского аналитика.

По данным информагентства, речь идет о таких самолетах, как МиГ-29 (наименование НАТО «Фулькрум»), Су-27 (наименование НАТО «Фланкер»), Су-35, «ПАК ФА» и Ту-160.

Готтесман заметил, что Россия продемонстрировала готовность продавать свои самолеты как крупным государствам, так и небольшим странам, которых сторонятся Европа и Вашингтон.

Так как у многих нет потребности приобретать самые передовые технологии, которые есть у Запада, российские самолеты все больше и больше привлекают внимание за счет более доступных цен. Таким образом воздушные суда советского и российского образца стали основой многих мировых ВВС.