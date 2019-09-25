В Нью-Йорке прошла встреча по иранской сделке 

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прошла встреча глав МИД стран-членов иранской ядерной сделки, на которой обсуждался Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).
Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил, что встреча была хорошей.
Кроме него во встрече приняли участие министры иностранных дел России Сергей Лавров, Китая — Ван И, Франции — Жан-Ив Ле Дриан, Германии — Хайко Маас и глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
Ранее иранский президент Хасан Рухани заявил, что для проведения переговоров между Тегераном и Вашингтоном после безосновательного выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий между странами «должно быть создано доверие».