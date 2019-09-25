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Захарова упрекнула США в отсутствии предложений по сделке с Ираном 

Rambler News Service + ещё 2 53 минуты назад
Захарова упрекнула США в вопросе иранской сделки
Фото: РИА Новости
После выхода из Совместного всеобъемлющего плана действий по Ирану (так называемой «ядерной сделки») Вашингтон так и не предложил альтернативного соглашения. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Трамп пару лет назад назвал план плохой сделкой. "Хорошую" Вашингтон не предложил. Зато напряжение в регионе американские дипломаты сумели довести до предельной отметки. И сейчас Россия, ЕС, Германия, Франция, Китай, Британия решают, как быть и что делать», — написала она в Facebook.
24 сентября президент Ирана Хасан Роухани на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что будет готов обсудить небольшие изменения, дополнения или поправки к СВПД в случае отмены санкций со стороны США.
В середине мая Иран официально приостановил выполнение части обязательств по СВПД по иранской ядерной программе, требуя от европейских участников сделки обеспечить возможность торговли нефтью и проведения международных банковских операций, ограниченных санкциями США.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был заключен в 2015 году между несколькими странами: под ним, кроме самого Ирана, подписались Россия, США, Британия, Китай, Германия и Франция. В мае 2018 года США объявили о выходе из соглашения и восстановлении санкции против Ирана.
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Комментарии
Оружие , Азия , Армия , Ближний Восток , В мире , Европа , Политика , США , Хасан Роухани , Мария Захарова , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , Иран
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