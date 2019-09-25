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В России пригрозили «отредактировать кузькиной матерью» список городов Земли 

Lenta.ru 23 минуты назад
В России пригрозили городам Земли «кузькиной матерью»
Фото: РИА Новости
Российский стратегический ракетоносец Ту-160, называемый летчиками «Белым лебедем», не является беззащитной птицей и вполне может показать реальную, а не сказочную «кузькину мать», пишет «Звезда».
Еженедельник, комментируя сопровождение российского самолета западными истребителями, отмечает, что первый обладает внушительным арсеналом «воспитательных средств», а в ответ на грубость реальная «кузькина мать» способна «внести существенные изменения в ландшафт любого континента» и существенно «отредактировать» список городов и стран на глобусе.
Плановый полет двух Ту-160 в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, длившийся более семи часов, в ходе которого российский самолет попеременно сопровождали истребители пяти государств, состоялся 17 сентября.
В августе глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в текущем году состоится выкатка и начнутся испытания первого глубоко модернизированного бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МСМ, а в конце следующего — первого построенного с нуля Ту-160М.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Денис Мантуров , Минпромторг
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