Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США и НАТО провели испытания атомной бомбы 

Деловая газета «Взгляд» 57 минут назад
В августе проведены успешные испытания модификации атомной бомбы B61, сообщило Национальное управление ядерной безопасности при минэнерго США.
На полигоне в Неваде сбросили B61-12 без ядерных боевых частей, передает ТАСС.
Три испытания были проведены 21 августа при поддержке НАТО. Испытания проводились в рамках программы продления срока службы B61. Программа включает в себя модернизацию компонентов бомбы, а также повышение надежности B61 и ее систем безопасности.
В 2020 году планируется осуществить заключительные испытания.
Указывается, что бомбу сбросят с истребителя-бомбардировщика F-16.
Американский бригадный генерал Тай Ньюман считает, что модернизированная бомба должна «укрепить стратегическое сдерживание». Кроме того, она, по мнению генерала, «успокоит союзников» США.
Напомним, сообщалось, что США планируют разместить B61-12 на военных базах в Европе — Германии, Италии, Турции, Бельгии и Нидерландах.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия получила ноту от Эстонии из-за «нарушения воздушного пространства» Россия получила ноту от Эстонии из-за «нарушения воздушного пространства» Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА Китай обнаружил уникальную способность российских С-500 Китай обнаружил уникальную способность российских С-500
Комментарии12
Оружие , Армия , Видео , Войска , Минэнерго , НАТО , ИТАР-ТАСС , Невада , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыто послание Путина странам НАТО
Раскрыто послание Путина странам НАТО100
США не дали визы еще одной российской делегации
США не дали визы еще одной российской делегации30
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября
Как изменится жизнь россиян с 25 сентября10
Раскрыты подробности конфликта Зеленского с Кадыровым
Раскрыты подробности конфликта Зеленского с Кадыровым2
Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк
Николаев раскритиковал директоров Заворотнюк3
Видео
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
01:08
Трамп обещал рассекретить свой разговор с Зеленским
В мире США
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
На Украине «разобрали» Крымский мост
03:15
На Украине «разобрали» Крымский мост
Украина В мире
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
00:47
Украинский политолог попросил выгнать его из «России 1»
Общество Украина
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
06:27
Обвиняющую политиков Грету посчитали пиар-продуктом Запада
В мире Статьи
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение