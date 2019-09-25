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Испытания атомного ледокола «Арктика» начнутся в декабре 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Анонсированы испытания ледокола «Арктика»
Фото: aoosk.ru
Всего будет построено пять ледоколов данного типа.
Госкорпорация «Росатом» начнет испытывать универсальный атомный ледокол «Арктика» в декабре. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, всего ледоколов будет создано пять.
«В декабре начнем ходовые испытания первого ледокола нового поколения «Арктика», — цитирует ТАСС слова Лихачева на мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.
Ледокол строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Первый экземпляр необходимо сдать в эксплуатацию не позднее мая 2020 года.
Ранее с Днем работников атомной промышленности россиян поздравил президент Владимир Путин. Он особо отметил важность такого производства для создания нового вооружения.
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Оружие , Армия , Войска , Алексей Лихачев , Владимир Путин , Балтийский завод , Росатом , ИТАР-ТАСС
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