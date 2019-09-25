Анонсированы испытания ледокола «Арктика»

Всего будет построено пять ледоколов данного типа.
Госкорпорация «Росатом» начнет испытывать универсальный атомный ледокол «Арктика» в декабре. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, всего ледоколов будет создано пять.
«В декабре начнем ходовые испытания первого ледокола нового поколения «Арктика», — цитирует ТАСС слова Лихачева на мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.
Ледокол строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Первый экземпляр необходимо сдать в эксплуатацию не позднее мая 2020 года.
Ранее с Днем работников атомной промышленности россиян поздравил президент Владимир Путин. Он особо отметил важность такого производства для создания нового вооружения.