Анонсированы испытания ледокола «Арктика»

Испытания атомного ледокола «Арктика» начнутся в декабре

Всего будет построено пять ледоколов данного типа.

По его словам, всего ледоколов будет создано пять.

«В декабре начнем ходовые испытания первого ледокола нового поколения «Арктика», — цитирует ТАСС слова Лихачева на мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

Ледокол строят на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Первый экземпляр необходимо сдать в эксплуатацию не позднее мая 2020 года.