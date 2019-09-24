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«Разрешить всем»: Турция захотела прав на ядерное оружие 

Рамблер + ещё 4 13 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал разрешить или запретить ядерное оружие для всех стран мира.
Выступая в штаб-квартире ООН, Эрдоган заявил о несправедливости использования ядерного оружия как рычага давления теми странами, у которых оно имеется.
«Его надо или запретить всем, или разрешить всем», — приводит РИА «Новости» слова турецкого лидера.
Эрдоган также призвал реформировать Совет безопасности ООН, указав на то, что мир гораздо больше тех пяти стран, которые являются постоянными членами СБ ООН.
Оружие , Армия , В мире , Реджеп Эрдоган , Совбез ООН , ООН , РИА Новости , Турция
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