«Разрешить всем»: Турция захотела прав на ядерное оружие 

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал разрешить или запретить ядерное оружие для всех стран мира.
Выступая в штаб-квартире ООН, Эрдоган заявил о несправедливости использования ядерного оружия как рычага давления теми странами, у которых оно имеется.
«Его надо или запретить всем, или разрешить всем», — приводит РИА «Новости» слова турецкого лидера.
Эрдоган также призвал реформировать Совет безопасности ООН, указав на то, что мир гораздо больше тех пяти стран, которые являются постоянными членами СБ ООН.