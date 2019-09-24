Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие

Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во время выступления на 74-й сессии ГА ООН заявил, что ядерное оружие в мире нужно «или запретить всем, или разрешить всем».

«Неравенства между государствами, располагающими ядерным оружием, и государствами без него достаточно, чтобы подорвать глобальное равновесие», — подчеркнул Эрдоган.

Он призвал решить эту проблему, опираясь на принцип справедливости.

Ранее Китай выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.