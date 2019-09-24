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Эрдоган призвал запретить или «разрешить всем» ядерное оружие 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган во время выступления на 74-й сессии ГА ООН заявил, что ядерное оружие в мире нужно «или запретить всем, или разрешить всем».
«Неравенства между государствами, располагающими ядерным оружием, и государствами без него достаточно, чтобы подорвать глобальное равновесие», — подчеркнул Эрдоган.
Он призвал решить эту проблему, опираясь на принцип справедливости.
Ранее Китай выступил за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер в беседе с ФАН прокомментировал сообщение о том, что Китай выступает за полный запрет и уничтожение ядерного оружия.
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Оружие , Армия , В мире , Владимир Брутер , ООН , Турция
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