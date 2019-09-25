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Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 16 54 минуты назад
Зачем Россия сообщает НАТО о полетах своих истребителей
Фото: EPA
Эстония снова заявила, что российский военный самолет нарушил ее воздушное пространство. Минобороны ответило: Су-34 выполнял плановый перелет, маршрут был согласован, а пилот поддерживал связь с представителем страны НАТО — эстонским авиадиспетчером. Оказалось, что Россия зачастую действительно оповещает другие страны о полетах военных самолетов вдоль их границ. Но делает это далеко не всегда.
Во вторник МИД Эстонии вызвал на ковер российского посла Александра Петрова и вручил ему ноту протеста. Как следует из ее текста, накануне вечером российский Су-34 нарушил воздушное пространство страны в районе острова Вайндлоо. Как заявил по этому поводу газете ВЗГЛЯД советник МИДа Эстонии Тревис Бритта, российский самолет находился в воздушном пространстве республики менее минуты.
«Транспондер самолета был выключен, и план полета не был подан. Самолет не поддерживал радиосвязь с управлением воздушного движения Эстонии», — посетовал Бритта, сославшись при этом на данные Минобороны республики.
Дипломат добавил, что это уже второе нарушение воздушной границы Эстонии самолетом РФ в этом году.
В Москве информацию Таллина назвали ложью. Как пояснили в Минобороны России, Су-34 выполнял плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря, причем, «маршрут был заранее согласован, экипаж находился на связи — в том числе с эстонскими диспетчерами».
Из этого сообщения можно сделать вывод о том, что российское военное ведомство обсуждает маршруты пролета ВКС с Таллином, и даже поддерживает по пути диалог с диспетчерами из страны НАТО.
Военный обозреватель Павел Фельгенгауэр вполне допускает, что ВКС контактирует с авиационными службами Эстонии.
«Это было бы разумно. Особенно вероятно, что ВКС согласовывают маршрут во время учений, когда условия приближены к боевым. Представьте себе: летит над Балтикой группа истребителей в сопровождении какого-нибудь самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Тогда они могут согласовать, сказать диспетчеру, что, мол, да летят, но цели устроить неприятности у них нет», — пояснил Фельгенгауэр.
Эксперт напоминает, что воздушный коридор в небе над Финским заливом для российских самолетов очень узок, он сильно ограничен с севера воздушным пространством Финляндии, а с юга — Эстонии.
«А нарушения границы, если и бывают, носят случайный характер. Военные летчики, в отличие от гражданских, не летают все время по одним и тем же маршрутам и поэтому порой слабо их знают», — добавил эксперт.
Фельгенгауэр также считает, что нельзя проводить параллель между полетами американских самолетов вдоль нашей границы в районе Калининграда и полетами российского боевого самолета вдоль Эстонии: «Там речь идет о сборе разведданных, а тут регулярные перелеты в Калининградскую область, это разные задачи».
Как известно, власти стран Прибалтики регулярно жалуются на приближение российских кораблей и самолетов к своим границам. Москва всякий подчеркивает, что полеты выполняются в строгом соответствии с международными нормами.
Последний раз эстонцы заявили о нарушении своей воздушной границы в мае. Тогда главный штаб Сил обороны Эстонии утверждал, что российский самолет Ту-154 нарушил границу в районе того же самого острова Вайндлоо. Нарушение, по его версии, продолжалось менее минуты. При этом самолет летел с включенным транспондером, у него был план полета.
По словам военных экспертов, получать разрешение на пролет в нейтральном воздушном пространстве Москва не обязана, но она нередко уведомляет сопредельные страны о полетах военной авиации, например, с аэродромов Ленинградской области в Калининградскую.
«Мы не обязаны согласовывать эти маршруты ни с кем. Просто подается заявка на перелет самолета с одного аэродрома на другой, — пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-лейтенант, бывший заместитель главнокомандующего ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО государств СНГ Айтеч Бижев. — А над нейтральными водами имеют право летать как эстонцы, латыши, литовцы, так и Российская Федерация».
При этом, саму информацию о том, что российский Су-34 нарушил эстонскую границу Бижев расценивает как «вранье».
Главный редактор военно-исторического журнала Baltfort Юрий Мелконов (Рига) подчеркнул, что Москва, как правило, уведомляет страны Прибалтики о пролетах своих боевых самолетов вдоль их границ. Это касается и Эстонии, и Латвии и любой другой страны, вдоль которой должны пролететь военные самолеты.
«Это общепринятая международная практика. Министерство обороны России в той или иной мере придерживается ее, и сообщает маршрут Службе управления воздушным движением Эстонии», — сказал Мелконов газете ВЗГЛЯД.
Эксперт подчеркнул, что в ряде случаев Россия не пользовалась этой практикой — например, идет разведывательный самолет Ил-20 со специальным заданием. «И что, рассказывать натовцам, куда он полетит?» — риторически спросил эксперт.
«В силу географических особенностей в районе Эстонии всегда существует вероятность нарушений границы», — напомнил Мелконов, поэтому маршрут вдоль ее рубежей очень сложный — отклонение буквально на 500 метров грозит вторжением в воздушное пространство».
«Всякий раз российские самолеты сопровождают истребители стран Запада. Натовская воздушная полиция сопровождает все российские самолеты. Это опасно, чревато воздушными ЧП. Над Балтикой давно пора договориться о режиме полетов», — призвал он.
Мелконов напомнил, что ранее стороны планировали договориться, чтобы «не трепать друг другу нервы».
«Министерство обороны России было готово идти навстречу эстонской стороне, но идея осталась не реализованной», — посетовал латвийский эксперт.
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Комментарии3
Оружие , Армия , Войска , Статьи , Айтеч Бижев , Павел Фельгенгауэр , Александр Петров , Министерство обороны , МИД , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Эстония
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