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Российская армия получит отряд беспилотных разведчиков 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Армия РФ получит отряд беспилотных разведчиков
Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/Global Look Press
Отряд дальних беспилотных разведчиков в скором времени пополнит Вооружённые силы РФ. Самые современные дроны «Форпост-Р» появятся на аэродроме Шаталово в Смоленской области.
Позже им на смену придут перспективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Альтиусы». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
БПЛА будут иметь возможность наносить удары и отмечать цели для ракетной системы «Искандер».
Эксперты издания отмечают, что размещённые в Западном военном округе дроны получат практически неограниченный радиус действия. Они будут и держать под контролем границу с Белоруссией, и совершать полёты вдоль кордона вплоть до Балтийского моря на севере. При этом на юге дроны смогут контролировать всю северную границу Украины.
Ранее News.ru сообщал, что российские беспилотники будут оборудованы облегчённой системой связи и передачи данных ОСНОД истребителя пятого поколения Су-57. В настоящее время разработка систем уже началась. Начальник научно-технического центра НПП «Полёт», входящего в холдинг «Росэлектроника», Алексей Ратнер рассказал о внедрении облегчённой системы связи. По его словам, разрабатываемая модификация терминала системы получит меньшие габариты.
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Комментарии
Оружие , Армия , Росэлектроника , Смоленская Область
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