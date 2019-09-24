Армия РФ получит отряд беспилотных разведчиков

Российская армия получит отряд беспилотных разведчиков

Отряд дальних беспилотных разведчиков в скором времени пополнит Вооружённые силы РФ . Самые современные дроны «Форпост-Р» появятся на аэродроме Шаталово в Смоленской области

Позже им на смену придут перспективные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Альтиусы». Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.

БПЛА будут иметь возможность наносить удары и отмечать цели для ракетной системы «Искандер».

Эксперты издания отмечают, что размещённые в Западном военном округе дроны получат практически неограниченный радиус действия. Они будут и держать под контролем границу с Белоруссией, и совершать полёты вдоль кордона вплоть до Балтийского моря на севере. При этом на юге дроны смогут контролировать всю северную границу Украины.