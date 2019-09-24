Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму

По его словам, дальность полета одного из таких аппаратов — 150 километров, высота полета может достигать четырех километров. "Это очень серьезно", — сказал он, демонстрируя журналистам беспилотники террористов, сбитые в сентябре на подлете к базе.

Как отметил генерал, создатели этих дронов, несмотря на внешнюю невзрачность изделий, применяли сложные технические решения, требующие специального образования.

На такой ударный аппарат устанавливали систему управления для навигации, три антенны, специальные консоли для крепления боеприпасов, привел он пример. На другом беспилотнике была бензиновая двигательная установка, которая представляла собой обычную бочку с бензином на пять литров.

"Гораздо более интересным был механизм сброса боеприпаса: при подлете в назначенную точку он просто подталкивался и сбрасывался с высоты полтора-два километра", — отметил Конашенков.

"С одной стороны, уровень авиамодельного кружка, а с другой, если говорить о системах навигации, управления, сброса боеприпаса, — нужно серьезное техническое образование", — сказал представитель Минобороны.

Он добавил, что боевики совершенствуют технические решения. "Мы понимаем, что сборка проходит по каким-то схемам и лекалам. И кто-то, кто владеет этими технологиями, помогает террористическим группировкам", — добавил генерал.

Минобороны сообщало третьего сентября об уничтожении двух беспилотников террористов, которые приближались к авиабазе Хмеймим. Отмечалось, что никто при этом не пострадал. В предыдущий раз об уничтожении беспилотников на подлете к Хмеймиму российские военные сообщали 11 августа, тогда заявлялось о шести сбитых дронах.