Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно о проблемах «Калашникова» со сбытом гражданского оружия в России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 2 часа назад
Стало известно о проблемах «Калашникова»
Фото: ТАСС
Первый заместитель гендиректора концерна «Калашников» Михаил Ненюков на Форуме оружейников в Ижевске сообщил о проблемах предприятия со сбытом гражданского оружия.
«История наша с рынком гражданского стрелкового оружия — все те проблемы, которые сейчас описали на форуме, они действительно очень серьезно бьют по концерну, и у нас серьезные проблемы с тем, что у нас практически сейчас забита вся сбытовая сеть нашими изделиями», — сказал Ненюков, назвав условия работы на этом рынке «тяжелейшими», передает «Интерфакс».
Он также сообщил о необходимости проводить работу как по продаже этих изделий, так и по выходу на новые перспективные рынки.
Кроме того, заместитель гендиректора концерна добавил, что проблемы со сбытом гражданской продукции испытывает и входящий в концерн Ижевский механический завод. Ненюков уточнил, что доля гособоронзаказа на предприятии «не столь велика». «В 2018 году доля ГОЗа была порядка 47%», — сказал он.
По его мнению, сложившаяся ситуация связана с внешними и внутренними проблемами.
«У нас все больше и больше вводятся ограничения внутри страны на распространение, реализацию гражданского оружия, это внешние проблемы. И внутренних очень много», — сказал он.
Напомним, в октябре 2018 года Владимир Путин потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.
Тогда Росгвардия и ФСБ представили президенту комплекс мер, направленный на совершенствование законодательства об обороте оружия.
В Госдуме был разработан законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Выдачу лицензии на оружие также предложили увязать с прохождением службы в армии.
Данные инициативы появились после массового убийства в колледже в Керчи, где погибли 20 человек, а пострадали более 17.
В детских завтраках нашли токсины: чем они опасны
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Белорусская таможня предотвратила ввоз оружия в Россию с Украины Белорусская таможня предотвратила ввоз оружия в Россию с Украины Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России Ракету Х-101 назвали недостижимой для конкурентов России Малую авиацию в России воскресят советскими разработками Малую авиацию в России воскресят советскими разработками
Комментарии
Оружие , Армия , Владимир Путин , Росгвардия , ФСБ , Госдума , Ижмаш , Интерфакс , Ижевск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В сеть попала схема слежки за россиянами
В сеть попала схема слежки за россиянами4
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе
Предсказана скорая катастрофа в Солнечной системе
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже3
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната
ЧП под Челябинском: в общежитии взорвалась граната2
Киев пошел на уступки по Донбассу
Киев пошел на уступки по Донбассу60
Видео
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
00:20
Девочка закидала хлебом вооруженного грабителя
Происшествия
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
04:46
Онколог отказался ставить крест на Заворотнюк
Шоу-бизнес
Киев пошел на уступки по Донбассу
04:56
Киев пошел на уступки по Донбассу
В мире Статьи
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
00:28
ЧП в столичном метро: поезд насмерть сбил пассажира
Происшествия
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
02:02
Знаем, но не расскажем: что случилось с «Союзом»
Наука и техника Технологии
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
01:00
Полицейский расстрелял коллег у столичного метро
Криминал Пожары
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
00:33
Москва заявила о срыве всех договоренностей с Киевом
Политика Украина
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
03:12
«Дима, отдай»: Путина удивила бюрократия
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение