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США разместили в Европе ещё один самолёт-носитель ядерного оружия 

News.ru + ещё 1 16 минут назад
США разместили в Европе новый носитель ядерного оружия
Фото: globallookpress.com
ВВС США разместили на авиабазе Фэрфорд в Англии ещё один бомбардировщик B-52H Startofortress, способный нести ядерное оружие.
Согласно данным мониторинговых ресурсов, до этого данный военный самолёт находился на британской авиабазе Милденхолл.
В июне B-52H Startofortress совершил вынужденную посадку в Англии в связи с отказом двух из восьми двигателей. Вместе с другим аналогичным бомбардировщиком ВВС США он должен был совершить разведывательный полёт к границам России в Чёрном море.
Весной текущего года ВВС США временно перебросили в Великобританию сразу шесть стратегических бомбардировщиков B-52H, которые совершили серию тренировочных полётов вблизи границ России в регионе Балтики, сообщает «Интерфакс».
Ранее News.ru писал о том, что американский бомбардировщик B-2 Spirit и британские истребители F-35B впервые провели совместный полёт в рамках усилий по сдерживанию потенциальной агрессии России. Интеграционный учебный полёт состоялся в районе британского города-порта Дувр.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , США , Интерфакс , Великобритания
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