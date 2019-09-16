«Покорит весь мир»: «Шквал» поразил США

National Interest назвал российское оружие, способное «покорить весь мир»

Российская торпеда «Шквал», способная развивать скорость до 370 км/ч, поразила экспертов американского издания NI, которые отметили ее особенные характеристики. В частности, в статье обращается внимание на то, что торпеда двигается под водой в так называемом паровом пузыре, что помогает ей развивать такие скорости. В материале также отмечается, что подобного оружия нет в арсенале США

Подводная торпеда «Шквал» с ее уникальными скоростными показателями способна перевернуть с ног на голову образ боевых действий в море, уверены эксперты американского издания National Interest.

Торпеда была изобретена еще в советское время, хотя о ней стало известно лишь в 1990-х годах. Во время холодной войны она была уникальным оружием, которое было способно развивать скорость до 200 узлов (370 км/ч), в то время как большинство надводных или подводных объектов способны были разгоняться лишь до 50 узлов. Кроме того, «Шквал», в отличие от других снарядов, приводится в движение при помощи ракетного двигателя.

Издание также отметило, что в американском арсенале нет ничего подобного. По данным СМИ, разработчики значительно снизили уровень сопротивления торпеды под водой за счет режима суперкавитации, при котором вокруг снаряда образуется пар. Таким образом, «Шквал» движется в кавитационной полости, или паровом пузыре. При этом оружие оснащено ядерной боеголовкой, которая гарантированно уничтожает цель.

По мнению автора материала, эта так называемая суперкавитирующая торпеда готова «в одночасье покорить весь мир». Издание отметило и недостаток оружия — сильный шум, который позволяет противнику определить локацию запустившего торпеду судна. Но в то же время отмечается, что скорость в 200 узлов и ядерная боеголовка в условиях морского боя перекрывают полностью этот недостаток.

Разработали «Шквал», как передает издание, еще в 60-е годы для быстрого поражения ракетных подлодок НАТО . Оружие доставляет ядерный заряд к цели на «неслыханных ранее скоростях», отмечает NI.

В то же время автор статьи напомнил, что более ранние версии торпеды были неуправляемыми, однако теперь снаряд использует супераквитацию для того, чтобы как можно быстрее добраться до области нахождения цели, а затем снижает скорость для точного поиска.

«Всего одно инновационное решение может кардинально изменить баланс сил в бою», — говорится в статье.

Между тем у России есть не только тактические торпеды «Шквал», но и оружие стратегического характера — беспилотная система «Посейдон». Как отметил член экспертного совета коллегии ВПК РФ Виктор Мураховский в комментарии РИА «Новости», эта система может быть запущена на любые расстояния.

«В то же время высокоскоростная торпеда «Шквал», которая стоит у нас на вооружении еще с советских времен, также развивает под водой скорость, которую не может достичь ни один ее аналог, но из-за того, что там применяется реактивный двигатель, у нее ограничена дальность. В «Посейдоне» же удалось совместить рекордную скорость подводного хода и неограниченную дальность», — пояснил собеседник агентства.

«Посейдон» был спущен на воду в апреле этого года. В качестве экспериментальной лодки-носителя выступил переработанный проект многоцелевой атомной подводной лодки 949А «Антей» (аналог АПЛ «Курск»).

Ранее об этом подводном оружии говорил российский президент Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. Тогда глава государства отметил, что испытания проходят успешно.

«Успешно проходят испытания… подводный неограниченной дальности беспилотный аппарат «Посейдон». В этой связи хочу сделать одно важное замечание… Уже весной этого года будет спущена на воду первая атомная подлодка, носитель этого беспилотного комплекса. Работа идет по плану», — сказал Путин в феврале этого года.

В марте 2018 года Владимир Путин отмечал, что разработчики создали беспилотные подводные аппараты, которые способны двигаться на очень большой глубине и на межконтинентальную дальность со скоростью, кратно превышающей скорость подлодок, самых современных торпед и всех видов надводных кораблей.

При этом он тогда добавил, что эти беспилотники могут быть оснащены как ядерными зарядами, так и обычными боеприпасами, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе береговые укрепления и инфраструктуру.