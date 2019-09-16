«Примите мудрое решение»: Путин предложил Эр-Рияду С-400

Владимир Путин предложил Эр-Рияду купить С-300 или С-400, чтобы защитить свои НПЗ от атак беспилотников. С таким заявлением российский лидер выступил на саммите Россия-Турция-Иран по сирийскому урегулированию, который состоялся в Анкаре . Одной из ключевых тем встречи стала ситуация в Идлибе.

Президент России Владимир Путин на фоне атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии предложил Эр-Рияду купить российские ЗРК С-400 или С-300. Об этом он сказал на саммите по сирийскому урегулированию, прошедшему 16 сентября в Анкаре.

По его словам, Эр-Рияду следует «принять мудрое государственное решение» и закупить С-300 по примеру Ирана или С-400, как это сделали турецкие власти.

«Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии», — добавил Путин.

Речь идет об инциденте, который произошел 14 сентября. Тогда десять беспилотников атаковали саудовские нефтяные объекты. Ответственность за нападения взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, но госсекретарь США Майк Помпео отказался верить в это и заявил о причастности Тегерана к 100 нападениям различного рода на Саудовскую Аравию.

Говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии, президент России процитировал Коран в той его части, где говорится о неприемлемости насилия.

«Находясь здесь, в Турции, стране с преимущественно мусульманским населением, не могу не вспомнить строки из священного Корана, где сказано: «Вспомните милость Аллаха. Вы когда-то были врагами, Аллах примирил ваши сердца и сделал вас братьями». Вот я думаю, что исходить нужно из этого», — подчеркнул Путин.

Одним из главных событий саммита стало объявление об окончательном согласовании списков участников Конституционного комитета Сирии. Лидеры сошлись во мнении о необходимости содействовать его работе, сохраняя за астанинским форматом ведущую роль в сирийском урегулировании.

При этом Эрдоган заявил о появлении новой надежды на разрешение кризиса и на обеспечение «территориальной целостности, спокойствия и стабильности» Сирии. Путин же отметил, что совместные усилия России, Турции и Ирана «позволили стабилизировать обстановку на сирийской земле и снизить уровень насилия». В свою очередь, Роухани в очередной раз подчеркнул, что кризис в Сирии имеет только политические решение.

В контексте обсуждения ситуации в Идлибе стороны договорились продолжить совместную борьбу против боевиков.

«Наибольшую озабоченность, безусловно, вызывает обстановка в идлибской зоне, контроль над которой фактически захватили аффилированные с «Аль-Каидой» (запрещена в РФ) радикальные группировки Мы не можем, конечно, с этим мириться», — заявил Путин.

Президенты России, Турции и Ирана также выступили против военного присутствия США на территории Сирии. В частности, Путин указал, что американские военные находятся в регионе незаконно, и выразил надежду на скорый вывод войск.

При этом перед саммитом Путин провел переговоры отдельно с Эрдоганом и Роухани. На встрече со своим турецким коллегой российский лидер обсудил сирийский кризис и пути его урегулирования, а также двустороннее сотрудничество.

«Затронули острые моменты, связанные с Сирией, скажем, по Идлибской зоне, говорили по ситуации в Заевфратье, на Восточном берегу Евфрата. Мы констатировали необходимость работать более слаженно по некоторым вопросам и дать дополнительный импульс нашим соответствующим ведомствам — министерствам обороны, иностранных дел, специальным службам — тесно координировать свои усилия по нормализации», — сказал Путин после встречи с Эрдоганом.

По его словам, у России вызывает «сложные чувства» ситуация в Заефратье. «Мы понимаем, насколько это важно и для сохранения территориальной целостности Сирии, и для всех соседей, имея в виду законные права соседних государств, в том числе и Турции, на обеспечение своей безопасности», — отметил Путин.

Он также добавил, что пригласил Эрдогана на международный форум «Российская энергетическая неделя», которая пройдет в Москве в октябре.

В то же время на встрече Путина и Роухани обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

«СВПД сохраняет свою жизнеспособность, несмотря на выход США из этого соглашений. Россия делает все от нее зависящее, чтобы план действий продолжал выполняться в полной мере», — отметил российский лидер.

К слову, саммит лидеров России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию в Анкаре стал пятой встречей сторон по данному вопросу. Впервые руководители трех стран провели саммит в ноябре 2017 года в Сочи. Тогда стороны призвали к широкому межсирийскому диалогу с участием всех представителей страны. Акцент был сделан на борьбе с террористическими группировками, действующими в стране. В частности, речь идет об «Исламском государстве» (организация запрещена в России) и « Джебхат ан-Нусре » (обе организации запрещены в России).

Второй саммит состоялся в апреле прошлого года. По его итогам Путин, Эрдоган и Роухани выступили с совместным заявлением, в котором подчеркнули невозможность разрешения сирийского конфликта военным путем. Кроме того, было решено отделить радикальные экстремистские группировки от умеренной оппозиции. Президент России охарактеризовал эту встречу как очень успешную.

Третьи переговоры состоялись в сентябре 2018 года, на них обсуждение было сосредоточено вокруг ситуации в Идлибе. На саммите было положено начало процессу деэскалации в данной части Сирии.

Четвертый саммит же состоялся в феврале текущего года в Сочи. Главной темой встречи вновь стала ситуация в Идлибе и необходимость деэскалации в регионе.