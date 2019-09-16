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Глава Ростеха рассказал о выпуске системы С-500 «Прометей» 

News.ru + ещё 6 59 минут назад
Названы сроки выпуска системы С-500 «Прометей»
Фото: globallookpress.com
Выпуск новейшей зенитной ракетной системы С-500 начнётся в следующем году в России. В ближайшие пять лет РФ не будет экспортировать эти системы.
О выпуске новой серии рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК. Он пояснил, что этими системами, в первую очередь, нужно обеспечить свою армию, и только после этого производить С-500 на экспорт. Тем более, что большим спросом сейчас пользуется С-400.
Ранее News.ru сообщал, что в ближайшее время на вооружение Российской армии поступят новые зенитные ракетные комплексы С-500. Их дальность будет выше, чем у С-400, но это единственная особенность, о которой «проговорился» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
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Оружие , Армия , Войска , Сергей Чемезов , Ростех
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