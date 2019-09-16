Названы сроки выпуска системы С-500 «Прометей»

Глава Ростеха рассказал о выпуске системы С-500 «Прометей»

Выпуск новейшей зенитной ракетной системы С-500 начнётся в следующем году в России . В ближайшие пять лет РФ не будет экспортировать эти системы.

О выпуске новой серии рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью РБК. Он пояснил, что этими системами, в первую очередь, нужно обеспечить свою армию, и только после этого производить С-500 на экспорт. Тем более, что большим спросом сейчас пользуется С-400.

Ранее News.ru сообщал, что в ближайшее время на вооружение Российской армии поступят новые зенитные ракетные комплексы С-500. Их дальность будет выше, чем у С-400, но это единственная особенность, о которой «проговорился» глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.