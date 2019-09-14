Индия запустит производство российских Ил-114

Индия собирается производить российские Ил-114

Председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Р. Мадхаван сообщил, что Индия может начать производство российских пассажирских самолетов Ил-114-300. Их планируют предлагать местным авиакомпаниям как региональный самолет. Это будет идеальная замена турбовинтовым самолетам, которые в настоящее время используются в Индии, считает Мадхаван.

Hindustan Aeronautics уже подписала с "Ильюшиным" соглашение о неразглашении о проведении технического обслуживания Ил-114 для индийских заказчиков и клиентов из соседних стран, передает РИА Ново