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Армия США закупит имитирующие стрельбу автомата Калашникова макеты 

RT на русском + ещё 2 14 минут назад
Армия США закупит макеты автомата Калашникова
Фото: РИА Новости
Американская армия планирует закупить пять макетов автомата Калашникова для имитации его стрельбы. Об этом говорится в заявке Министерства армии США, с которой ознакомился RT.
«Пять комплектов имитаций стреляющих автоматов АК-47 с небольшими кислородными и пропановыми баллонами для симуляции стрелкового огня», — говорится в документе.
Как указывается, такие макеты необходимы ведомству в рамках поставок учебного снаряжения.
К макетам автоматов также должны будут прилагаться средства управления и держатель для переноски газовых баллонов в рюкзаке.
В списке необходимых закупок в рамках того же тендера также значатся две установки для имитации взрыва с шестью дымовыми контейнерами и коробки с дымовыми шашками.
В связи с этим планируется провести онлайн-аукцион.
Ранее Пентагон разместил заявку на закупку припасов для российского оружия.
В марте стало известно, что ВВС США ищет возможность разработать воздушные цели, способные имитировать российский истребитель Су-57 и китайские J-20 и FC-31.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Оружие , Армия , В мире , Пентагон , США
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