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В российской армии появится «Удав» 

Популярная механика + ещё 5 2 часа назад
В российской армии появится «Удав»
Фото: Ростех
9-мм самозарядный пистолет, созданный только из российских комплектующих, в марте 2016-го прошёл предварительные, а в декабре 2018-го — государственные испытания. Опытная войсковая эксплуатация (ОВЭ) длилась с мая по сентябрь 2019 года.
"В общей сложности работа по созданию пистолетного комплекса "Удав" заняла почти пять лет. Оригинальные конструкторские решения и использование композитных материалов позволили уменьшить вес комплекса и повысить его эксплуатационные характеристики. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству", — заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
Основным преимуществом "Удава" перед существующими пистолетами является использование патрона повышенной мощности 9х21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.
Для нового вооружения "Новосибирским приборостроительным заводом" разработаны комбинированные лазерные целеуказатели видимого или инфракрасного спектра, а также для "Удава" существуют глушитель для беззвучной и беспламенной стрельбы патронами с уменьшенной скоростью пули.
Министерство обороны уже получило все документы, необходимые для принятия пистолета "Удав" на вооружение.
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Комментарии
Оружие , Армия , Сергей Абрамов , Министерство обороны , Ростех
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