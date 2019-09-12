В российской армии появится «Удав»

9-мм самозарядный пистолет, созданный только из российских комплектующих, в марте 2016-го прошёл предварительные, а в декабре 2018-го — государственные испытания. Опытная войсковая эксплуатация (ОВЭ) длилась с мая по сентябрь 2019 года.

"В общей сложности работа по созданию пистолетного комплекса "Удав" заняла почти пять лет. Оригинальные конструкторские решения и использование композитных материалов позволили уменьшить вес комплекса и повысить его эксплуатационные характеристики. Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах: от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству", — заявил индустриальный директор Госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.

Основным преимуществом "Удава" перед существующими пистолетами является использование патрона повышенной мощности 9х21 мм — с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.

Для нового вооружения "Новосибирским приборостроительным заводом" разработаны комбинированные лазерные целеуказатели видимого или инфракрасного спектра, а также для "Удава" существуют глушитель для беззвучной и беспламенной стрельбы патронами с уменьшенной скоростью пули.