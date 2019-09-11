Тихая смерть: в США оценили возможности винтовки «Винторез»

Американские СМИ по достоинству оценили разработанное еще в СССР оружие для спецподразделений, способное вести относительно тихую стрельбу и пробивать броню. Речь идет о ВВС (винтовка снайперская специальная) "Винторез" и разработанном на ее основе АС (автомат специальный) "Вал".

"Советские разработчики оружия создали две странно выглядящие, смертельные тихие винтовки: ВВС "Винторез" и АС "Вал". Это семейство винтовок уникально", — пишет The National Interest.

В материале отмечается, что имеювшиеся тогда боеприпасы не подходили к этому оружию, поэтому для него был разработан новый дозвуковой, но достаточно мощный патрон 9x39 мм.

"Он движется медленнее, чем скорость звука, и, следовательно, никогда не преодолевает звуковой барьер. Поскольку пуля не создает звукового удара после ствола, она значительно тише, чем большинство боеприпасов. В сочетании с глушителями, "Винторез" и "Вал" стреляют очень тихо", — признает американское издание.

Несмотря на то, что дозвуковой боеприпас имеет ограниченную эффективную дальность действия (до 400 метров), "Винторез" и "Вал" прекрасно подходят для спецподразделений во время выполнения разведывательных миссий или для ночных операций. При этом бронебойные патроны со стальным сердечником, созданные для этого оружия, позволяют пробивать бронежилеты.

The National Interest подчеркивает, что "Винторез" и "Вал" заняли свою нишу в советских арсеналах и остаются на вооружении российской армии. Они смогли совместить две возможности: способность пробивать броню и подавлять шум выстрела, — и относятся к "превосходному" советскому вооружению.