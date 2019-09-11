«Превосходное оружие»: в США протестировали советский «Винторез»

Американское издание The National Interest опубликовало хвалебную статью в отношении оружия, разработанного советскими военными специалистами для спецподразделений. Журналисты поразились техническим характеристикам снайперской винтовки «Винторез» и автомата «Вал».

«Советские разработчики оружия создали две странно выглядящие, смертельные тихие винтовки: ВСС "Винторез" и АС "Вал". Это семейство винтовок уникально», — говорится в статье.

Американские журналисты подчёркивают, что удивительно тихим выстрелам советское оружие обязано специально разработанным дозвуковым боеприпасам 9х39 мм.

«Он движется медленнее, чем скорость звука, и, следовательно, никогда не преодолевает звуковой барьер. Поскольку пуля не создает звукового удара после выхода из ствола, она значительно тише, чем большинство боеприпасов», — отметили эксперты.

По их словам, «Винторез» и «Вал» могут стрелять ещё тише, если использовать глушители.

Ещё одна особенность советского оружия — способность пробивать бронежилеты при помощи патронов со стальным сердечником, что делает винтовку и автомат незаменимыми при выполнении разведывательных операций, в том числе и в ночное время.

Резюмируя свои исследования, американские журналисты поставили «Винторез» и «Вал» в разряд «превосходного советского вооружения».