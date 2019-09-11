Недочеты «Мистралей» исправят в Крыму

В российски [вертолетоносцах Минобороны исправит недочеты «Мистралей»

Строительство в Крыму российских вертолетоносцев отвечает поставленным министром обороны Шойгу оперативно-тактическим задачам. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов.

Согласно планам Минобороны , в 2020 году на судостроительном заводе "Залив" Керчи будут заложены первые два российских универсальных десантных корабля (УДК) — гораздо чаще непрофессионалы называют их вертолетоносцами. Планируется, что корабли будут построены водоизмещением до 15 тысяч тонн и смогут нести на борту более 10 вертолетов различных классов. А также получат большую доковую камеру для десантных катеров. Головной УДК планируется сдать флоту до конца 2027 года.

"Вопреки общему мнению, вертолетоносцы — не открытие для российской армии, — отмечает эксперт. — Первыми прототипами таких кораблей стали авианесущие крейсера "Ленинград" и "Москва", построенные еще в 1960-х. Они отработали свой срок к концу 1980-х и были распилены незадолго до распада СССР. Эти корабли базировались в Севастополе и выполняли целый спектр военных, а также научно-технических задач. То есть необходимость иметь такие корабли Россия осознавала всегда.

Другое дело, что у армии до определенного момента не было средств и возможностей, чтобы обеспечить себя подобным вооружением — в 1990-е о долгосрочной концепции развития флота никто не задумывался. Сейчас Минобороны под командованием Сергея Шойгу пришло к выводу, что необходимо усилить наш ВМФ авианесущими крейсерами современного типа. Обсуждение этого вопроса никогда не прекращалось, но сейчас, в связи с пересмотром программы вооружений, есть возможность реализовать эти планы".

Многоцелевые корабли

По предварительным данным, разработка технического проекта по новым кораблям находится в финальной стадии, после ее завершения, в ближайшие месяцы, будет подписан контракт на постройку УДК. Минобороны завершит формирование тактико-технического задания на первые российские универсальные десантные корабли не позже конца 2019 года. Первый серийный вертолетоносец может сойти со стапелей до начала 2030-х. Работы стартуют в рамках госпрограммы вооружений, рассчитанной до 2027 года.

Завод "Залив" имеет стапельное место для судов длиной до 300 м и шириной до 50 м, что позволяет ему строить корабли водоизмещением более 150 тысяч тонн. УДК способны нести большую группировку тяжелых вертолетов — до 16 у "Мистраля" и более 30 — у американских типа Wasp. А также перевозить от нескольких сотен до тысячи и более бойцов морской пехоты. Кроме того, УДК имеют док для катеров и других плавсредств, чтобы обеспечивать высадку десанта, перевозить бронетехнику.

"Основными задачами "Москвы" и "Ленинграда" в советское время были поиск и обнаружение подводных лодок в акватории мирового океана. Кроме того, учитывая их водоизмещение, они очень успешно использовались в качестве штабных кораблей — к примеру, на них располагалось командование Пятой оперативной Эскадры Советского Союза в Средиземном море. Там военно-морской флот СССР нес постоянную боевую службу, обеспечивая соблюдение интересов страны в этом регионе.

Но это далеко не единственные задачи отечественных вертолетоносцев — боевые корабли очень часто помогали и советской науке. Они обеспечивали исследования морского шельфа методом спуска с вертолетов гидроакустических буев. А также способствовали целому ряду других научно-практических задач. В целом вертолетоносцы свою значимость не потеряли и в XXI веке — это доказывают разные страны, принимая корабли такого типа на вооружение", — подчеркивает капитан запаса.

Ошибки "Мистралей"

В 2017 году замминистра обороны России Юрий Борисов сообщал, что первый отечественный вертолетоносец может появиться к 2022 году. В августе глава Минпромторга России Денис Мантуров говорил, что Россия не собирается строить для Военно-морского флота вертолетоносцы "в чистом понимании этого слова". При этом России нужны корабли, способные нести вертолеты, указывал министр. В сентябре Мантуров заявил, что Россия может строить вертолетоносцы и поставлять их за рубеж.

В 2011 году Москва заключила с Францией контракт на поставку вертолетоносцев типа "Мистраль", но корабли так и не были переданы российской стороне из-за украинского кризиса. Позже власти Франции из-за санкций, наложенных на Россию, расторгли контракт и выплатили Москве компенсацию в размере €949,7 млн, (по другим данным общая сумма выплат в связи с расторгнутым контрактом превысила €1 млрд), а вертолетоносцы продали Египту.

"В случае с "Мистралями" военные эксперты недоумевали о причинах такой покупки российским командованием — французские вертолетоносцы категорически не подходили под российские условия. Толщина их корпуса не подходит ни для Северного, ни для Тихоокеанского флота России — она рассчитана на эксплуатацию в теплых морях побережья Африки и экваториальной зоны. По сути, расторжение Парижем контракта уберегло Россию от ненужной покупки.