КНДР назвала тип испытанного оружия

Северная Корея назвала тип испытанного оружия

Северокорейский лидер остался доволен тестовым запуском и заявил, что система была окончательно проверена с точки зрения точности, функции самонаведения и боевых качеств, сообщает ЦТАК.

Ранее News.ru писал, что Южная Корея всерьёз обеспокоена новыми ракетными пусками из КНДР. По этому поводу Совет национальной безопасности страны провёл экстренное заседание. Участники встречи в режиме видеоконференции обсудили общую ситуацию в сфере безопасности на полуострове. По итогам заседания было выпущено сообщение.