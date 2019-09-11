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Северная Корея назвала тип испытанного оружия 

News.ru + ещё 4 29 минут назад
КНДР назвала тип испытанного оружия
Фото: globallookpress.com
Глава КНДР Ким Чен Ын руководил 10 сентября запуском сверхгабаритной реактивной системы залпового огня.
Северокорейский лидер остался доволен тестовым запуском и заявил, что система была окончательно проверена с точки зрения точности, функции самонаведения и боевых качеств, сообщает ЦТАК.
Ранее News.ru писал, что Южная Корея всерьёз обеспокоена новыми ракетными пусками из КНДР. По этому поводу Совет национальной безопасности страны провёл экстренное заседание. Участники встречи в режиме видеоконференции обсудили общую ситуацию в сфере безопасности на полуострове. По итогам заседания было выпущено сообщение.
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Оружие , Армия , Войска , Чен Ким , КНДР
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