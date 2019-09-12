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Разведка США узнала про неудачные испытания «Буревестников» 

BFM.RU + ещё 4 24 минуты назад
США узнали про провальные испытания «Буревестников»
Фото: РИА Новости
Разведка США установила, что Россия проводила испытания крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергоустановкой как минимум пять раз, все пуски завершились авариями, пишет CNBC со ссылкой на источники, знакомые с отчетом американских разведслужб.
По данным разведки США, Россия намерена ускорить работу над проектом, чтобы новые ракеты были «готовы к войне» до 2025 года, передает РБК.
Пять испытаний ракеты, проводившиеся с 2017 года, завершились авариями. Самый продолжительный полет занял более двух минут, после чего контроль был потерян, и ракета рухнула, самый короткий полет — около четырех секунд, рассказали источники телеканала.
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Оружие , Армия , Войска , ДРСМД , США
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