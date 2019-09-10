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Япония заявила об отсутствии угрозы после ракет КНДР 

News.ru + ещё 2 25 минут назад
Япония оценила угрозу пуска ракет КНДР
Фото: globallookpress.com
Япония заявила, что выпущенные КНДР две ракеты в сторону Японского моря, до экономической зоны страны не долетели и никакой опасности не представляют. Об этом заявил официальный Токио.
Запуск ракет был произведён с территории провинции Пхёнан-Намдо на западе Северной Кореи. Более подробных данных нет.
У нас нет информации о том, что баллистические ракеты долетели до нашей исключительной экономической зоны. Никакой прямой угрозы не было, — цитирует слова правительственного источника Kyodo.
Ранее News.ru сообщал, что КНДР дважды запустила несколько неопознанных снарядов в сторону Японского моря.
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Оружие , Армия , Войска , КНДР , Япония
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