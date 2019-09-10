Япония оценила угрозу пуска ракет КНДР

Япония заявила об отсутствии угрозы после ракет КНДР

Япония заявила, что выпущенные КНДР две ракеты в сторону Японского моря, до экономической зоны страны не долетели и никакой опасности не представляют. Об этом заявил официальный Токио.

Запуск ракет был произведён с территории провинции Пхёнан-Намдо на западе Северной Кореи. Более подробных данных нет.

У нас нет информации о том, что баллистические ракеты долетели до нашей исключительной экономической зоны. Никакой прямой угрозы не было, — цитирует слова правительственного источника Kyodo.

Ранее News.ru сообщал, что КНДР дважды запустила несколько неопознанных снарядов в сторону Японского моря.