КНДР запустила снаряды в сторону Японского моря

СМИ: КНДР запустила несколько неопознанных снарядов в сторону Японского моря

По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. О типе снарядов и дальности их полета не сообщается.

Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.