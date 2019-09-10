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СМИ: КНДР запустила несколько неопознанных снарядов в сторону Японского моря 

ТАСС + ещё 8 1 час назад
КНДР запустила снаряды в сторону Японского моря
Фото: © ЦТАК​, архив
КНДР запустила во вторник два неопознанных снаряда в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
По его данным, неустановленные снаряды были выпущены в восточном направлении с территории провинции Пхёнан-Намдо, расположенной на западе КНДР. О типе снарядов и дальности их полета не сообщается.
Как подчеркнули в Объединенном комитете начальников штабов, ВС Южной Кореи "следят за ситуацией" на случай новых запусков и находятся в состоянии боеготовности.
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Оружие , Армия , Войска , Комитет начальников штабов , КНДР
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