Универсальный «десантник». Что может «Тайфун-ВДВ»

Универсальный «десантник». На что способен новый броневик «Тайфун-ВДВ»

Быстрый, бронированный, вооруженный — новейший бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ", специально разработанный для Воздушно-десантных войск России , пройдет госиспытания до конца текущего года. Эта авиадесантируемая машина существенно повысит мобильность и защищенность подразделений "крылатой пехоты" и послужит универсальной платформой для боевого применения и не только. Об особенностях "Тайфуна-ВДВ" — в материале РИА Новости.

Броня для десанта

О начале опытно-конструкторских работ по бронеавтомобилю для ВДВ командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Владимир Шаманов сообщил в декабре 2015-го. Речь шла о десантируемой машине с колесной формулой 4х4 вместимостью шесть-восемь человек и общей массой порядка 11 тонн.

Разработкой занимался "Завод специальных автомобилей", отвечающий, в частности, за выпуск бронемашин семейства "Тайфун" и броневиков "Выстрел". Готовый "Тайфун-ВДВ" представили уже в 2017-м на Международном военно-техническом форуме "Армия" в подмосковной Кубинке.

Инженеры отказались от рамной конструкции в пользу схемы "несущий бронекорпус" с установкой всех агрегатов на его крепления. Такая архитектура позволила заметно облегчить машину. Броня обеспечивает перевозимому внутри десанту баллистическую защиту по пятому классу. Все сиденья антитравматические, между ними крепится индивидуальное оружие. По словам разработчиков, "Тайфун-ВДВ" выдерживает взрывы мощностью до шести килограммов в тротиловом эквиваленте под колесом и до четырех килограммов под днищем.

"Тайфун-ВДВ" оборудован мощным 350-сильным двигателем КамАЗ-650.10-350, автоматической коробкой передач и независимой регулируемой гидропневматической подвеской. Бронеавтомобиль с полной массой 13,5 тонны разгоняется по шоссе до 100 километров в час, преодолевает подъем крутизной 30 градусов и брод глубиной 1,9 метра. Запас хода на одной заправке — до 1200 километров. Главное достоинство машины — универсальность, способность выполнять различные задачи.

"Тайфун-ВДВ" — базовый автомобиль для монтажа различных систем вооружений и перевозки личного состава подразделений воздушно-десантных войск, которые не оснащаются боевыми машинами десанта БМД и бронетранспортерами БТР-Д, — рассказывает РИА Новости главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский . — Таких подразделений достаточно много — артиллерийские, противотанковые, гранатометные, пулеметные и так далее. Кроме того, эта машина способна к буксировке, например, минометов или артиллерии — гаубиц Д-30, стоящих на вооружении ВДВ. Это универсальная платформа. На ней можно монтировать также средства связи и управления, чтобы использовать в качестве командно-штабной машины, системы радиоэлектронной борьбы. Эти бронеавтомобили пригодятся и подразделениям БПЛА, тоже формирующимся в составе ВДВ".

Большой выбор

Один из перспективных вариантов боевого оснащения "Тайфуна-ВДВ" продемонстрировали на форуме "Армия-2019" — 82-миллиметровый самоходный миномет "Дрок". Ведет прицельный огонь на шесть километров, идеально подходит для нанесения внезапных точечных ударов. Благодаря мобильному шасси быстро перемещается по полю боя, способен атаковать противника с разных направлений. Подобная тактика используется всеми противоборствующими сторонами в Сирии и в умелом исполнении может решить исход сражения. Все манипуляции с заряжанием и прицеливанием экипаж "Дрока" производит из машины, бортовое оборудование максимально автоматизированно наводит на цель и ведет по ней огонь. Миномет сейчас проходит предварительные испытания.

Есть у "Тайфуна-ВДВ" и штатный боевой модуль — БМ-30-Д, разработанный АО "Центральный научно-исследовательский институт "Буревестник" . Оснащен 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТМ. Предназначен для поиска, обнаружения и поражения целей в любое время суток. Боекомплект — 300 снарядов для 2А42 в двух лентах и 1200 патронов в одной ленте для ПКТМ. Модуль изолирован от обитаемого отделения, что повышает безопасность экипажа и десанта. Оборудован автоматизированной системой управления огнем с комбинированным прицелом с телевизионным и тепловизионным каналами, лазерным дальномером, панелью управления и автоматом сопровождения целей. БМ-30-Д создан специально для "Тайфуна-ВДВ", однако вместо него можно смонтировать практически любой другой из представленных на рынке вооружений.

"Боевых модулей, потенциально подходящих для "Тайфуна-ВДВ", великое множество, — подчеркивает Виктор Мураховский. — И с пулеметами нормального калибра, и с крупнокалиберными, и с автоматическими пушками, автоматическими гранатометами, противотанковыми комплексами. На любой вкус — как решит командование ВДВ. Практически все они сделаны по принципу бесшовной интеграции на любые бронемашины, в том числе и на "Тайфун-ВДВ". Фактически для их монтажа необходимо механическое сопряжение — стандартный погон, на который устанавливается боевой модуль. А электрика и информационное подключение везде для всех объектов бронетанкового вооружения, бронированной автомобильной техники стандартно, интерфейс тоже единый. Никаких проблем — можно войсковыми ремонтными органами менять эти модули непосредственно в войсках".

Напомним, ВДВ России располагает широкой номенклатурой авиадесантируемой техники. Это семейство боевых машин десанта БМД — БМД-1, БМД-2, БМД-3 и новейшие БМД-4М, десантные бронетранспортеры БТР-Д и БТР-МДМ "Ракушка", 18-тонные самоходные пушки "Спрут-СД", самоходные гаубицы "Нона-С". Кроме того, к 2022 году на вооружение должны поступить перспективные мобильные комплексы ПВО ближнего действия "Птицелов".