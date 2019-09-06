Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Танковая армия ЗВО завершила перевооружение на Т-72Б-3М 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Танковая армия ЗВО завершила перевооружение на Т-72Б-3М
Фото: ТК «Звезда»
Модернизированные машины оснащены баллистическим вычислителем, новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, усовершенствованным стабилизатором вооружения и автоматом сопровождения цели.
В преддверии Дня танкиста, который отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября, командующий танковой армией Западного военного округа генерал-майор Сергей Кисель сообщил о завершении перевооружения на танки новейшей модернизации Т-72Б-3М.
«Мы завершили перевооружение на танки Т-72Б3», — сообщил Кисель.
Он рассказал, что данные модернизированные машины оснащены баллистическим вычислителем, новейшим многоканальным тепловизионным прицелом, усовершенствованным стабилизатором вооружения и автоматом сопровождения цели. Электронная начинка машины позволяет в значительной степени повысить точность поражения целей.
«Сегодня гвардейская танковая армия укомплектована современной техникой. Это танки Т-72Б3 с усиленной защитой и Т-90. Последний принципиально отличается от других машин и защищенностью экипажа, и большой дальностью стрельбы, и более мощным двигателем», — добавил генерал-майор.
По словам Киселя, на вооружение поступает танк Т-80БВМ, его особенность заключается в том, что он способен работать при низких температурах. Его газотурбинный двигатель неприхотлив в морозы. Т-80БВМ отличают уникальные маршевые характеристики, за короткий срок танк может преодолевать большие расстояния.
Командующий танковой армией ЗВО рассказал, что также по гособоронзаказу поступают бронетранспортеры БТР-82А, на вооружении остаются уже зарекомендовавшие себя боевые машины пехоты БМП-3.
Ракетная бригада армии вооружена оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М». На новейшие комплексы «Тор-М2У» и переносные ЗРК «Верба» перевооружаются зенитные ракетные подразделения.
ТК «Звезда»: последние новости
Путин предлагал США купить российские гиперзвуковые ракеты Путин предлагал США купить российские гиперзвуковые ракеты «Невообразимый разгон до сверхзвука»: летчик-испытатель о характеристиках Су-57 «Невообразимый разгон до сверхзвука»: летчик-испытатель о характеристиках Су-57 Борисов заявил о несоответствии «Ангары» требованиям Минобороны Борисов заявил о несоответствии «Ангары» требованиям Минобороны
Комментарии
Оружие , Армия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко8
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»
«Свалило за месяц»: умер исполнитель хита «Снег кружится»2
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17
Порошенко заявил о признании РФ вины за MH17172
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен
Зеленский помиловал россиян из списка на обмен115
Путин назвал Сталина «папашей»
Путин назвал Сталина «папашей»46
Видео
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
00:42
Путин согласился поехать мыть золото на Колыму
Политика
Невероятные факты о Солнечной системе
10:19
Невероятные факты о Солнечной системе
Наука
На Памфилову напал неизвестный
01:27
На Памфилову напал неизвестный
Происшествия
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
03:09
«Охота на россиян»: чем не угодил США сотрудник «Ростеха»
Политика В мире
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
02:26
Пока вы не уснули: что потребовал Лукашенко
В мире
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Евросоюз опять оттолкнул Украину
02:00
Евросоюз опять оттолкнул Украину
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение