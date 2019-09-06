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В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе 

ТАСС 1 час назад
США назвали своих противников в космосе
Фото: © AP Photo/Jacquelyn Martin
Россия, Китая, КНДР и Иран представляют реальную угрозу для развернутых в космосе сил США, что угрожает коммерческим и военным интересам Вашингтона. Об этом заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая в американском неправительственном Совете по международным отношениям.
"В 1990-е годы, когда мы развертывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе. Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему", — сказал он.
"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", — добавил Данфорд.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Наука и техника , Джозеф Данфорд , Комитет начальников штабов , Иран , Китай , КНДР , США
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