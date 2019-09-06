США назвали своих противников в космосе

В Вашингтоне назвали страны, представляющие угрозу для США в космосе

"В 1990-е годы, когда мы развертывали значительное количество сил в космосе, мы исходили из того, что у нас не будет соперников в космосе. Сегодня космос — это зона соперничества. В числе наших противников Северная Корея, Россия, Китай и Иран. Все они развили потенциал в космосе, который угрожает нашему", — сказал он.

"Существует абсолютно реальная угроза для сил США, которые развернуты в космосе, а вместе с тем и абсолютно реальная угроза для наших коммерческих и военных интересов, которые зависят от космоса и неразрывно с ним связаны", — добавил Данфорд.