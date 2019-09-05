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США перебросили в Европу очередной ядерный бомбардировщик 

360tv.ru 30 минут назад
США перебросили в Европу еще один бомбардировщик
Фото: РИА Новости
После трансатлантического перелета на авиабазе Фэрфорд в Великобритании совершил посадку американский стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress. Он способен нести ядерные бомбы и крылатые ракеты.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Командования ВВС США в Европе. Стало также известно, что в Фэрфорд с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана прибыли летчики-резервисты и вспомогательное оборудование.
Ожидается, что американские военные примут участие учениях Ample Strike 19, Cobra Warrior, а также в авиашоу «Дни НАТО», которое состоится в Чехии.
Командование ВВС США сообщило, что летчики двух стран будут совершать «совместные тренировочные полеты с другими американскими самолетами и союзниками в зоне ответственности Европейского командования США в целях совершенствования взаимодействия бомбардировочной авиации».
Ранее сообщалось, что прибывшие 28 августа на авиабазу Фэрфорд три стратегических бомбардировщика ВВС США B-2 Spirit уже повели серию тренировочных полетов над Англией, Шотландией и Норвежским морем.
Один из самолетов ВВС США совершил первый перелет в Исландию с кратковременной посадкой для дозаправки на авиабазе Кефлавик.
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Комментарии1
Оружие , Армия , США , Великобритания
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