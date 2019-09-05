«Они будут развернуты»: США готовят запрещенные ДРСМД ракеты

Выход Вашингтона из ДРСМД предоставил ему многочисленные возможности, которые он намерен использовать в ближайшее время. В Пентагоне заявили, что до конца этого года США собираются испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена этим договором. Кроме того, к началу следующего десятилетия американская сторона планирует развернуть новые запрещенные ранее ДРСМД вооружения.

Вашингтон намерен до конца текущего года испытать баллистическую ракету наземного базирования средней дальности, которая ранее была запрещена по российско-американскому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил первый заместитель помощника министра обороны США по вопросам ядерного и ракетного сдерживания Роберт Суфер на конференции, организованной еженедельником Defence News. Впрочем, он не уточнил, о какой именно ракете идет речь.

Исполняющий обязанности министра сухопутных войск США Райан Маккарти на полях конференции сообщил о планах Вашингтона к началу 2020-х годов развернуть новые высокоточные ракеты (Precision Strike Missile, PrSM) и гиперзвуковые ракеты с баллистической боеголовкой. Они также ранее были запрещены ДРСМД.

«Если говорить, в частности, о высокоточных ракетах (PrSM), то все наши партнеры из числа разработчиков, занимающихся созданием таких систем, говорили, что если их перепрограммировать, они по своей дальности будут выходить за рамки ДРМСД», — уточнил он.

По его словам, американская сторона рассчитывает сделать это в самом ближайшем будущем, сейчас этот вопрос находится в процессе разработки.

«Если мы добьемся прогресса в ближайшие 12-18 месяцев, они могут быть развернуты в начале 2020-х годов», — добавил Маккарти.

После выхода из Договора о РСМД США уже испытали крылатую ракету наземного базирования «Томагавк» для поражения наземных целей 18 августа, о чем сообщили в пресс-службе Пентагона. Это оружие ранее было запрещено соглашением, поскольку дальность его полета составила более 500 км.

«Министерство обороны провело в воскресенье, 18 августа, в 14:30 по времени Западного побережья США [00:30 мск понедельника 19 августа] на острове Сан-Николас [у побережья] штата Калифорния летное испытание крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении. Испытанная ракета вышла из мобильной пусковой установки и точно поразила цель, пролетев более 500 км», — указали в распространенном заявлении Пентагона.

Это событие стало причиной тревоги России и Китая, которые 21 августа направили запрос о проведении внеочереного заседания Совета Безопасности ООН по вопросу ракетных разработок США, нарушающих условия ДРСМД.

В ходе этого заседания первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами данного документа и выхода Вашингтона из договора об ограничении систем противоракетной обороны была выбита «очередная опора в архитектуре контроля над вооружениями», которая давала возможность заключить договор о сокращении наступательных вооружений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на выступлении перед студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ по случаю начала учебного года заявил, что последние ракетные испытания США демонстрируют отсутствие у Вашингтона намерений возвращаться к ДРСМД.

Глава внешнеполитического ведомства обвинил американскую сторону в том, что она сломала это соглашение под надуманным предлогом.

«И действия США, которые уже испытали ракету средней дальности наземного базирования, используя установку, которую они всегда отстаивали как способную запускать исключительно противоракеты, показывают, что Вашингтон не собирается возвращаться в этот договор», — подчеркнул Лавров.

Соединенные Штаты с 2013 года начали систематически обвинять Москву в том, что она нарушает ДРСМД. Основные претензии американской стороны были связаны с российской ракетой с индексом 9М729, дальность которой, по мнению Вашингтона, превышает установленный договором максимум — 500 м. Но Россия опровергала все обвинения со стороны США, а также предъявляла встречные.

Ситуация вокруг данного документа существенно ухудшилась в период правления американского лидера Дональда Трампа

В феврале этого года США объявили о приостановке своего действия в договоре. В качестве зеркального ответа Россия поступила также. В итоге 2 августа 2019 года соглашение перестало существовать.