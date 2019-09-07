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США не намерены приобретать гиперзвуковое оружие у России 

RT на русском + ещё 25 43 минуты назад
США ответили на предложение Путина купить оружие
Фото: Reuters
В администрации президента США Дональда Трампа отвергли идею приобретения Соединёнными Штатами гиперзвукового оружия у России.
«У США немного причин рассматривать приобретение у России продвинутых ракетных технологий. У США большое сравнительное преимущество по сравнению с Россией в безопасной разработке, испытаниях и реализации ракетных технологий», — приводит РИА Новости слова представителя администрации американского лидера.
Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2019 заявил, что Москва предлагала Вашингтону купить гиперзвуковое оружие.
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Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , Владимир Путин , Администрация США , РИА Новости , США
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