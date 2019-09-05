Путин предложил Трампу купить у России оружие

Россия предлагала США купить у Москвы гиперзвуковое оружие, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.
Как отметил глава государства, в ходе последней встречи с американскими партнёрами в Осаке был затронут вопрос о том, «каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общие договорённости».
«Имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет», — сказал он.
Путин рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу купить у России такое оружие.
«Я Дональду сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?». И таким образом сразу всё уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — добавил он.
В августе в Пентагоне, говоря о сроках получения гиперзвукового оружия, отметили, что это «вопрос пары лет».