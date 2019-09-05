Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин рассказал о предложении Трампу купить у России оружие 

RT на русском + ещё 4 11 минут назад
Путин предложил Трампу купить у России оружие
Фото: Reuters
Россия предлагала США купить у Москвы гиперзвуковое оружие, заявил российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ-2019.
Как отметил глава государства, в ходе последней встречи с американскими партнёрами в Осаке был затронут вопрос о том, «каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общие договорённости».
«Имея в виду, что пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет», — сказал он.
Путин рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу купить у России такое оружие.
«Я Дональду сказал: «Хочешь, мы тебе продадим?». И таким образом сразу всё уравновесим. Они, правда, говорят, что они сами скоро произведут. Ну, наверное, скоро произведут. Но зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», — добавил он.
В августе в Пентагоне, говоря о сроках получения гиперзвукового оружия, отметили, что это «вопрос пары лет».
RT на русском: последние новости
Премьер Ливана обратился к США и Франции из-за ситуации с Израилем Премьер Ливана обратился к США и Франции из-за ситуации с Израилем Эксперт оценил ракетный подводный крейсер четвёртого поколения «Князь Олег» Эксперт оценил ракетный подводный крейсер четвёртого поколения «Князь Олег» Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный Как идёт подготовка к запускам ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный
Комментарии
Оружие , Политика , Восточный экономический форум , Дональд Трамп , Владимир Путин , Пентагон , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Эпоха подходит к концу»: Путин о восстановлении G8
«Эпоха подходит к концу»: Путин о восстановлении G8127
Россия уличила США во лжи
Россия уличила США во лжи4
Собчак ответила, чей Крым
Собчак ответила, чей Крым275
Киевский суд решил судьбу «свидетеля» по делу MH17
Киевский суд решил судьбу «свидетеля» по делу MH1727
Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания
Россиянку нашли в закопанном чемодане после свидания20
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
01:36
Малайзия отказалась считать РФ виновной в трагедии MH17
В мире
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
00:52
«Мы хотим, чтобы Китай повторил судьбу СССР»
В мире Статьи
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне
03:18
Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне
Происшествия Статьи
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение