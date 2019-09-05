Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Летчик-испытатель раскрыл преимущества Су-57 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Летчик-испытатель раскрыл преимущества Су-57
Фото: РИА Новости
Летчик-испытатель Сергей Богдан в интервью телеканалу "Звезда" рассказал о характеристиках российского авиационного комплекса пятого поколения Су-57.
Пилот поделился впечатлениями от полета на истребителе, указав его высочайшие показатели устойчивости и управляемости.
"Самолет очень хорошо делает управляемый штопор, очень быстро вращается, очень быстро останавливается", — пояснил Богдан.
По его словам, по некоторым характеристикам Су-57 схож с истребителем Су-35, однако удивляет своими возможностями на сверхзвуковых скоростях. Отдельно он отметил динамику разгона от земли, сравнив самолет с гоночным болидом.
"Дичайший совершенно разгон, то есть вжимает в кресло настолько, ну просто невообразимо", — рассказал летчик.
Су-57 — перспективный российский авиационный комплекс пятого поколения, созданный ОКБ Сухого с применением технологий малозаметности. Истребитель предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с применением систем ПВО, дальней разведки, а также для разрушения системы управления авиацией противника. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Контракт на поставку 76 истребителей российским ВКС был подписан на форуме "Армия-2019". Первую серийную машину военные получат в этом году.
Последние новости
Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Сердюков анонсировал возможную масштабную реформу Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ Кадыров оценил шутку Путина на ВЭФ В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности В расследовании о спецназе США у границ России нашли странности
Комментарии
Оружие , Армия , Сухой , ТК "Звезда"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме
В Госдуме отреагировали на заявление Собчак о Крыме106
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада213
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября72
Путин одобрил новый мегапроект
Путин одобрил новый мегапроект2
Умер исполнитель песни «Снег кружится»
Умер исполнитель песни «Снег кружится»26
Видео
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
00:37
США готовят запрещенные ДРСМД ракеты
Оружие Армия
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
03:30
Путин предупреждал Буша об атаке 11 сентября
Политика
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
01:31
Соловьев назвал Дудя «ничтожной мразью» за фильм о Беслане
Общество Другое
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
11:15
Путин сделал намек Абэ словами Аль Капоне
Политика
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
20:14
Вдова Караченцова не нашла денег на памятник мужу
Шоу-бизнес
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
00:45
Пока вы не уснули: Путин заявил о конце эпохи Запада
В мире
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес Другое
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
06:20
Абэ сделал заявление по мирному договору с Россией
Политика
Минобороны выступило с заявлением
00:35
Минобороны выступило с заявлением
Армия
Российские спецназовцы погибли в Сирии
04:55
Российские спецназовцы погибли в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение