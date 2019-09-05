Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спутник увидел развернутые С-400 в Турции 

Lenta.ru 1 час назад
На турецкой авиабазе Мюртед под Анкарой развернули российскую зенитную ракетную систему С-400. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки от 29 августа, опубликованные израильской компанией ISI в Twitter.
Компания утверждает, что комплекс ПВО находится в рабочем режиме — на это якобы указывают развернутые радары. При этом отмечается, что пусковые установки не заряжены.
Вероятно, отмечает ISI, С-400 проходит тестовую «обкатку» перед последующим полноценным размещением.
Почему Турция отвернулась от США и подружилась с Россией
В августе Россия начала второй этап поставок С-400 в Турцию. Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит. Также покупателями С-400 «Триумф» выступают Китай и Индия.
В то же время Вашингтон отказался поставлять многоцелевые истребители F-35 в Турцию после того, как Анкара закупила у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400. США и другие страны НАТО опасаются, что если у турецких войск появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.
Последние новости
У границ России нашли тайную базу спецназа США У границ России нашли тайную базу спецназа США Названа причина крушения штурмовика Су-25 Названа причина крушения штурмовика Су-25 Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну Участника митинга в Москве посадили на 3,5 года за брошенную в росгвардейца урну
Комментарии6
Оружие , Армия , Видео , НАТО , Анкара , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД Украины выразило протест Венгрии
МИД Украины выразило протест Венгрии43
США назвали срок размещения запрещенных ракет
США назвали срок размещения запрещенных ракет6
В США нашли метод борьбы с насилием
В США нашли метод борьбы с насилием1
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Назван объем съедаемого людьми микропластика
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW
Захарова отреагировала на скандал вокруг DW4
Видео
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
01:22
Стала известна дата свадьбы Собчак и Богомолова
Шоу-бизнес
Соловьев предрек Украине новые войны
02:30
Соловьев предрек Украине новые войны
Общество Армия
У границ России нашли тайную базу спецназа США
03:02
У границ России нашли тайную базу спецназа США
Армия В мире
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
02:53
Смертельная игра: холодильник убил ребенка
Происшествия Статьи
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
02:22
Вдова Децла упрекнула его родителей во лжи
Шоу-бизнес Статьи
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
00:20
СМИ узнали имена погибших пилотов Су-25
Происшествия Армия
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
00:42
Изнасилованная дознавательница запуталась в показаниях
Криминал Происшествия
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
00:24
Пока вы не уснули: Шойгу устроил разнос военным
В мире
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
03:13
«Ключ» к разгадке гибели МН17 уничтожен
В мире Происшествия
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
03:49
Лукашенко назвал причины закрытия границы с Украиной
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение