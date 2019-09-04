Начались консультации России и Турции по поставкам Су-35

Стало известно о консультациях России и Турции по поставкам Су-35

Турция не обращалась к России с просьбой о закупке истребителя пятого поколения Су-57, но консультации уже начались, заявил глава ФС ВТС Дмитрий Шугаев

«По Су-57 пока заявок нет, и в этой связи говорить о каких-то контрактных переговорах пока преждевременно», — передает РИА «Новости» слова Шугаева.

Он добавил, что «консультации начались и по Су-35 и как дальнейшая тема по Су-57».