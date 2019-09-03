B-2 и F-35B послали «сигнал» России

Тяжелый стратегический малозаметный бомбардировщик B-2 Spirit Военно-воздушных сил (ВВС) США впервые полетал с двумя истребителями пятого поколения F-35B Lightning II Королевских ВВС Великобритании . Соответствующее видео опубликовано каналом Daily Military Defense на YouTube.

В подписи к ролику сообщается, что совместный полет прошел 29 августа над Англией во время учебных занятий Целевой группы бомбардировщиков, после чего B-2 Spirit дозаправился в воздухе от британского KC-135 Stratotanker.

«В последние годы Соединенные Штаты активизировали регулярное развертывание В-2 и других бомбардировщиков в Европе, главным образом в рамках усилий по сдерживанию любой потенциальной российской агрессии и успокоению союзников и партнеров в регионе», — комментирует The Drive совместный полет B-2 Spirit и F-35B Lightning II.

Американское издание отмечает, что всего в Великобританию прибыли три таких бомбардировщика, один из которых успел слетать в Исландию. Таким образом, пишет The Drive, НАТО посылает «сигнал о возможностях альянса».

В мае ВВС США выпустили видео, в котором показано, как B-2 Spirit друг за другом сбрасывает две корректируемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), которые впоследствии поражают условные наземные цели.