Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российско-японские учения пройдут на Сахалине 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Российско-японские учения пройдут на Сахалине
Фото: РИА Новости
Двухсторонние совместные российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине, сообщили РИА Новости в пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.
"Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района. Гости пробудут в порту Корсакова с 3 по 5 сентября", — рассказали в ведомстве.
По информации погрануправления, сахалинцы смогут 5 сентября совершить экскурсию на российский пограничный сторожевой корабль "Дозорный" и японское патрульное судно "Цугару". Гостей на суда доставят специальными автобусами.
Последние новости
Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой" Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Поклонская сообщила о тайных радикальных переменах в личной жизни Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Оружие , Азия , Армия , Войска , ФСБ , РИА Новости , Анива
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский назвал способ наказания Польши
Жириновский назвал способ наказания Польши201
Названы причины взрыва под Северодвинском
Названы причины взрыва под Северодвинском2
США нашли причину для ядерной войны
США нашли причину для ядерной войны233
«Большая часть из нас должна была погибнуть»
«Большая часть из нас должна была погибнуть»25
В России ответили на слова президента Эстонии о войне
В России ответили на слова президента Эстонии о войне167
Видео
Теория струн простыми словами
02:48
Теория струн простыми словами
Наука и техника
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
03:32
Исполнили гимн России и попали в книгу рекордов
В мире
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
01:00
Пригожин и Валерия ответили на извинения Наргиз
Шоу-бизнес
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
00:35
Ураган «Дориан» у берегов США достиг наивысшей категории
Погода Происшествия
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
00:37
В Турции объяснили изъятие органов россиянки
Происшествия
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
01:12
Эрнст назвал условие возвращения Друзя
Шоу-бизнес
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
01:53
На Украине депутаты устроили «бои за бюджет»
Украина В мире
Акулы окружили «остров сокровищ»
00:55
Акулы окружили «остров сокровищ»
Происшествия В мире
Появились подробности стрельбы в Техасе
02:34
Появились подробности стрельбы в Техасе
Происшествия
На Украине похоронили Конституцию
00:18
На Украине похоронили Конституцию
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение