Российско-японские учения пройдут на Сахалине

Двухсторонние совместные российско-японские учения пройдут в акватории залива Анива на Сахалине, сообщили РИА Новости в пресс-службу погрануправления ФСБ по региону.

"Двухсторонние совместные российско-японские учения в акватории залива Анива на юге острова проводятся в рамках визита патрульного судна "Цугару" управления береговой охраны Японии Первого района. Гости пробудут в порту Корсакова с 3 по 5 сентября", — рассказали в ведомстве.

По информации погрануправления, сахалинцы смогут 5 сентября совершить экскурсию на российский пограничный сторожевой корабль "Дозорный" и японское патрульное судно "Цугару". Гостей на суда доставят специальными автобусами.