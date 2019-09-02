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Нарышкин предупредил о новой ядерной гонке 

Lenta.ru + ещё 6 18 часов назад
Нарышкин предупредил о новой ядерной гонке
Фото: РИА Новости
Систему коллективной безопасности, которая существовала почти 50 лет, сегодня целенаправленно разрушают США, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Известиям».
По его словам, прекращение в 2021 году срока действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) может подтолкнуть американскую сторону к запуску новой ядерной гонки. «Вашингтон продолжает действовать по "праву сильного", хотя сильнейшим де-факто уже не является.
Не успев выйти из ДРСМД, американцы провели испытание новой крылатой ракеты. Причем на дальность, ранее запрещенную договором», — сказал Нарышкин.
Глава СВР добавил, что заявления Белого дома о необходимости создания новой многосторонней системы контроля над вооружениями — только «прикрытие», и таким образом США пытаются освободиться от обязательств, «сдерживающих бесконтрольное наращивание американской военной мощи».
Нарышкин выразил надежду на то, что у США возобладает «элементарное чувство самосохранения», после чего стороны вернутся диалогу в этой сфере. Он подчеркнул, что Россия не позволит втянуть себя в очередную гонку вооружений.
В феврале бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что Вашингтон преследует цель получить абсолютное военное превосходство.
«За решением США о выходе из договора (Договор о ракетах средней и меньшей дальности — прим. «Ленты. ру») стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое: стремление США освободиться от любых ограничений в сфере вооружений, (…) диктовать миру свою волю», — сказал Горбачев.
По его мнению, решение американского президента Дональда Трампа приведет к дестабилизации мировой стратегической ситуации, новой гонке вооружений и непредсказуемости мировой политики. Он призвал Вашингтон к диалогу с Москвой и отказу от «милитаризации мышления».
Действие российско-американского ДСНВ, вступившего в силу в феврале 2011 года, истекает в феврале 2021 года. Соглашение предусматривает двухстороннее ограничение числа ядерных боезарядов и стратегических носителей.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , ДРСМД , Безопасность , Михаил Горбачев , Сергей Нарышкин , Дональд Трамп , газета "Известия" , Lenta.ru , США
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