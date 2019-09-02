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Борисов заявил, что ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны 

ТАСС + ещё 2 3 часа назад
Российская ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя. Об этом сообщил в понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Ракета не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик. Но то, что Минобороны выбрало "Ангару" основным носителем для формирования спутниковой группировки, никто не подвергает сомнению", — сказал Борисов в интервью, опубликованном в газете "Ведомости".
По его словам, "из-за срывов Роскосмоса по "Ангаре" было потеряно много времени".
Ранее начальник отдела Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Кирилл Филенков сообщил, что первый запуск российской ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный запланирован на четвертый квартал 2023 года.
Источник на дальневосточном космодроме сообщал ТАСС, что рабочие производственно-строительного объединения "Казань" осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии "Ангара". Позднее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил эту информацию.
Ракеты "Ангара"
"Ангара" — семейство российских ракет космического назначения нового поколения. Состоит из унифицированных ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов грузоподъемностью до 37,5 тонн (на низкой околоземной орбите). С их помощью планируется выводить космические аппараты всех типов: спутники, корабли, автоматические межпланетные станции.
Легкая "Ангара-1.2ПП" была запущена в июле 2014 года. Первый испытательный пуск тяжелой "Ангары-А5" состоялся с космодрома Плесецк 23 декабря 2014 года. Также разрабатывается трехступенчатая "Ангара-А5П" тяжелого класса грузоподъемностью до 37,5 тонн на низкую опорную орбиту, 13,3 тонн — на геопереходную, 8 тонн — на геостационарную. Очередной запуск "Ангары" с Плесецка намечен на конец 2019 года. В перспективе запуски ракет-носителей этого семейства планируется проводить с космодрома Восточный в Амурской области.
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Комментарии4
Оружие , Армия , Видео , Войска , Дмитрий Рогозин , Министерство обороны , Роскосмос , ЦЭНКИ , Ведомости , ИТАР-ТАСС
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