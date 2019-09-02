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Истребители ВВС Чехии приступят к охране неба над странами Балтии 

РИА Новости 1 час назад
Истребители Чехии будут охранять небо над странами Балтии
Фото: AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Торжественная церемония передачи миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии подразделению ВВС Чехии пройдет в понедельник на авиабазе Эмари под Таллином, сообщила пресс-служба минобороны Эстонии.
"Пилоты ВВС Чехии вместе с истребителями JAS-39C Gripen сменят контингент ВВС Великобритании с истребителями Eurofighter Typhoon. В церемонии примут участие министры обороны Эстонии и Чехии Юри Луйк и Лубомир Метнар. Чешские истребители будут впервые дислоцированы в Эстонии", — говорится в сообщении.
Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , Юри Луйк , Министерство обороны , НАТО , Таллин , Чехия , Эстония
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