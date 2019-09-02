Израиль атаковали российским «Корнетом»

«Хезболла» атаковала Израиль российскими ракетами

Боевики ливанского исламистского движения «Хезболла» выпустили по израильскому бронеавтомобилю Wolf две ракеты из российского противотанкового комплекса «Корнет», сообщает Telegram-канал AnalitiQ. Автор Сообщения также выложил в сеть видеозапись ракетной атаки.

В ролике видно, что ракеты летят в автомобиль из разных точек. По данным канала, снаряды были запущены из разработанного российскими военными специалистами комплекса «Корнет». При этом, удалось ли кому-нибудь из экипажа бронеавтомобиля выжить, не уточняется.

Ранее Interfax сообщил, что в ответ на ракетную атаку боевиков Израиль устроил миномётный обстрел ливанских территорий. В результате было выпущено около сотни снарядов.