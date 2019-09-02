Израиль атаковали российским «Корнетом»

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«Хезболла» атаковала Израиль российскими ракетами 

Рамблер + ещё 27 15 минут назад
Боевики ливанского исламистского движения «Хезболла» выпустили по израильскому бронеавтомобилю Wolf две ракеты из российского противотанкового комплекса «Корнет», сообщает Telegram-канал AnalitiQ. Автор Сообщения также выложил в сеть видеозапись ракетной атаки.
В ролике видно, что ракеты летят в автомобиль из разных точек. По данным канала, снаряды были запущены из разработанного российскими военными специалистами комплекса «Корнет». При этом, удалось ли кому-нибудь из экипажа бронеавтомобиля выжить, не уточняется.
Ранее Interfax сообщил, что в ответ на ракетную атаку боевиков Израиль устроил миномётный обстрел ливанских территорий. В результате было выпущено около сотни снарядов.
В конце августа израильские военные отчитались о превентивных ракетных атаках по территориям Сирии, а также Ливана и Ирана. Свои действия сотрудники Минобороны Израиля объяснили попыткой сорвать запланированное нападение иранских боевиков на северные территории страны с помощью беспилотников.
Комментарии200
Оружие , Армия , Видео , Министерство обороны , Хезболла , Интерфакс , Израиль
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