Россия наносит ответный удар: новейшие БПЛА бросают вызов США (El Confidencial, Испания)

Две недавно опубликованные видеозаписи вызвали большой резонанс во всем мире. Они обе являются официальными, были сняты и распространены Министерством обороны России . На них впервые показаны два ударных беспилотника нового поколения, которые поднимаются в небо и выполняют маневры. Они огромны, невидимы и смертоносны. Эта публикация не вызвала бы такую реакцию, если бы эти беспилотники не были зеркальным ответом на самые мощные ударные дроны армии США — X-47В и RQ-4 Global Hawk.

И, действительно, в этом случае речь идет не о дронах — это слишком общее понятие, которое обычно используется в отношении совершенно разных аппаратов. Мы говорим не о малогабаритных устройствах с небольшим пропеллером и видеокамерой. Это истинное воплощение изобретательности в разработке боевых беспилотных летательных аппаратов — они имеют огромный размер и обладают таким же потенциалом, как и большинство современных истребителей. В самом деле, это ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Новейшие ударные БПЛА с большой грузоподъемностью не очень хорошо известны, однако за ними будущее военной авиации и, безусловно, они станут идеальным средством сопровождения пилотируемых самолетов во время проведения операций. Кроме того, эти аппараты предназначены для ведения боевых действий, поэтому на уровне разработки предусмотрено их оснащение любыми видами оружия, в том числе и самым современным.

Ударный «Охотник» вернул Россию в гонку

Разработка аппарата с такими возможностями — дело дорогостоящее и недоступное для большинства стран мира, такое себе могут позволить лишь великие державы. Соединенные Штаты стали первой страной, которая успешно провела испытания боевого беспилотника такого типа. Казалось, Россия осталась позади. Однако это далеко не так. Действительно, она отстала на несколько лет, однако появление ее двух новейших дронов произвело такое впечатление, которое мы уже привыкли ждать от России.

Первым стал С-70 «Охотник», созданный компанией «Сухой» . И хотя изображения просочились в сеть намного раньше, 9 августа Министерство обороны сообщило о первом полете «Охотника», через несколько дней опубликовав видеозапись этого события. Полет состоялся на аэродроме 929-го Государственного летно-испытательного центра имени В. П. Чкалова в Ахтубинске Астраханская область ). Это аналог знаменитой американской военной базы «Зоны 51», главное российское научно-исследовательское учреждение, где проводятся испытания всех видов секретного оружия. Например, там проходит тестирование истребитель Су-57. Полет «Охотника» длился около 20 минут, во время которого аппарат несколько раз облетел аэродром на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

С-70 по своей конфигурации напоминает американский бомбардировщик В-2 «Спирит», они оба созданы по аэродинамической схеме «летающее крыло» и задумывались как летательные аппараты для сопровождения пилотируемых самолетов, наносящих в рамках операций удары по наземным целям. Взлетная масса этого огромного устройства составляет около 20 тонн — приблизительно такая же, как у американского истребителя Ф-16, что уже говорит о его важности.

Потенциал ударного БПЛА

«Охотник» оснащен реактивным двигателем с управляемым вектором тяги. По различным сведениям, силовой установкой, которую использует «Охотник», может быть либо АЛ-31Ф — двигатель истребителя Су-27, либо более современный АЛ-41Ф, которым оснащены Су-35 и Су-57. Благодаря огромной мощности он способен летать на дозвуковой скорости, разгоняться практически до дысячи км/ч и преодолевать дистанции в 3 тысячи 500 километров.

Летательный аппарат предполагает размещение на борту около двух тонн боевой нагрузки, что позволяет ему использовать широкий спектр высокоточного оружия для нанесения ударов по наземным целям. Кроме того, благодаря применению технологий малой радиолокационной заметности (stealth) «Охотник» невидим для радаров. Достижение этой характеристики стало возможным благодаря схеме «летающее крыло» (вновь вспоминаем бомбардировщик В-2 «Спирит»), а также использованию композитных материалов и антирадарного покрытия.

Тем не менее, в плане технологий малозаметности еще многое предстоит сделать. На основе видеокадров можно сделать вывод, что некоторые части беспилотника «светятся» на радарах. Например, сопло двигателя полностью выставлено, поэтому тепловой след можно легко обнаружить. Некоторые другие части корпуса также выставлены, что подтверждает необходимость совершенствования аппарата в дальнейшем. «Охотник» — ответ на американский беспилотник X-47B, испытания которого ВМС США проводит уже несколько лет. Оба аппарата имеют практически одинаковые размер и вес, поэтому очевидно, что российский беспилотник очень похож на американский аналог. Ударный БПЛА X-47B, который имеет лишь два прототипа, необходимо продолжать совершенствовать, однако он уже продемонстрировал, что способен осуществлять дозаправку в воздухе, совершил взлет с палубы авианосца с помощью катапульты и посадку на нее с использованием троса-амортизатора. Ничего особенного для летательного аппарата, который похож на истребитель Ф-18.

Однако модернизация как американских, так и российских беспилотников будет происходить медленно. Для реализации программ необходимы большие финансовые вложения, и, если данные о российском проекте нам абсолютно неизвестны, то на американскую программу уже было потрачено более 800 миллионов долларов.

Второй сюрприз: «Альтиус-У»

Во вторник, 20 августа, Министерство обороны России сообщило о первом полете беспилотника «Альтиус-У». В этот раз полет второго российского новейшего ударного БПЛА проходил в течение 32 минут на высоте до 800 метров. Его появление было долгожданным, так как ввиду многочисленных технических проблем в процессе разработки, постоянного увеличения расходов, а также некоторых других интересных обстоятельств, как, например, арест главного конструктора ОКБ им. Симонова Александра Гомзина , обвиняемого в мошенничестве и нецелевом расходовании средств, подготовка к испытанию затянулась на несколько лет.

Этот новейший ударный БПЛА, безусловно, сильно отличается от «Охотника». Масса беспилотника «Альтиус-У» меньше, составляет 6 тонн, он оснащен двумя двигателями, вращающими винты под консолями крыла, как и у любого самолета — фактически, он выглядит как обычный двухмоторный самолет. Речь идет об аппарате военного назначения, однако он больше предназначен для выполнения операций по сбору разведданных, наблюдению и рекогносцировке. Для осуществления этих задач внутри фюзеляжа будет находиться различное специальное оборудование.

Возможности беспилотника «Альтиус-У» основаны на его автономности, согласно российским источникам, он может находиться в воздухе около суток, а также оснащен передовыми системами. Что касается вооружения, его полезная нагрузка составляет тысячу кг. Относясь к классу средневысотных беспилотных летательных аппаратов, он может проникнуть в воздушное пространство противника. Этот аппарат — ответ двум специфическим американским беспилотникам: с одной стороны, RQ-4 Global Hawk компании «Нортрoп Грумман» (Northrop Grumman), а с другой — MQ-9 Reaper компании «Дженерал Атомикс» (General Atomics). Однако «Альтиус-У» серьезно отличается от американских ударных БПЛА.

Несмотря на то, что RQ-4 Global Hawk — БПЛА (беспилотный летательный аппарат), он не является боевым, предназначен исключительно для ведения разведки и не оснащен оружием. RQ-4 Global Hawk огромный, размах крыльев — практически 40 м, полная масса — 14 тонн, в два раза больше, чем у российского беспилотника. Кроме того, американский аппарат оснащен силовой установкой Rolls-Royce и может находиться в воздухе до 32 часов. По характеристикам MQ-9 Reaper, созданный на базе успешного БПЛА MQ-1 Predator, ближе к российскому аппарату. MQ-9 Reaper — ударный БПЛА, однако помимо осуществления наблюдения, как уже неоднократно было продемонстрировано, он способен наносить удары по наземным целям. Его размах крыльев — 20 м, масса — практически 5 тонн, аппарат может находиться в воздухе 28 часов (при полной загрузке — 14 часов) и оснащен турбовинтовым двигателем. В отличие от российского беспилотника он рассчитан на большее количество оружия, имеет внутреннее пространство и точки подвески посередине крыла для хранения различных видов вооружений — от ракет AGM-114 «Хеллфайр» (50 кг каждая) до высокоточных бомб GBU-12 Paveway II с лазерным наведением.

Противостояние началось. В некоторых операциях беспилотники уже заменяют пилотируемые самолеты, например, вместо самолета-разведчика U-2 используют RQ-4 Global Hawk, а также планируется, что такие дроны, как X-47В или «Охотник», будут сопровождать самолеты в операциях с нанесением ударов по наземным целям. Очевидно, что БПЛА никуда не исчезнут. Будущее покажет, как далеко зайдет разработка программного обеспечения с элементами искусственного интеллекта для управления этими устройствами и в какой степени они заменят пилотируемые полеты.

El Confidencial, Испания