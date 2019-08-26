В США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл подготовил доклад, в котором отмечает, что обвинения США в адрес России в нарушении Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не имеют под собой доказательств. В документе, с текстом которого ознакомился RT, высказывается предположение, что администрация Дональда Трампа намеренно делает подобные заявления, чтобы освободиться от ограничений в сфере ядерных разработок. При этом, в отличие от России, Соединённые Штаты до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ. Как считают эксперты, «США целенаправленно ударяют по стратегической стабильности» в мире.

Глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимбалл подготовил доклад о ситуации вокруг Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). В документе, с которым ознакомился RT, говорится, что обвинения США в адрес России о том, что она якобы нарушала ДВЗЯИ, не имеют под собой весомых доказательств.

«Любое нарушение Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний со стороны России, которая его подписала и ратифицировала, или других государств-подписантов станет серьёзной проблемой. Однако на сегодняшний день администрация Трампа не представила убедительных доказательств, которые подтвердили бы эти обвинения», — утверждает Кимбалл.

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что Россия якобы не соблюдает мораторий на ядерные испытания. Как утверждают в ведомстве, некие данные американской разведки свидетельствуют, что РФ испытала ядерное оружие и не придерживалась при этом стандарта нулевой мощности.

Кроме того, в мае глава Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал-полковник Роберт Эшли — младший заявил, что якобы Москва , «возможно», нарушает ДВЗЯИ. По его словам, это предположение основывается на американском понимании разработки атомных вооружений.

В докладе Дэрила Кимбалла отмечается, что ещё в декабре 2015 года правительство Соединённых Штатов считало, что единственным государством, которое в последние годы испытало ядерное оружие, является Северная Корея . В связи с этим Кимбалл задаётся вопросом, что же изменилось с тех пор и заставило Вашингтон сделать иные выводы.

По мнению главы Ассоциации по контролю над вооружениями, администрация президента США Дональда Трампа специально выдвигает подобные обвинения, чтобы подорвать сам ДВЗЯИ и «ослабить табу на ядерные испытания».

«Обвинения могут подтолкнуть некоторых официальных лиц из администрации Дональда Трампа выступить за исключение Соединённых Штатов из числа 184 государств, подписавших договор. В 2002 году на такой шаг рекомендовал пойти советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, занимавший тогда высокий пост в Госдепартаменте», — пишет Кимбалл.

Российская сторона категорически отвергает подобные обвинения. Постоянный представитель России при международных организациях Михаил Ульянов назвал их фейком и указал, что Москва хотела бы получить разъяснения от США, с чем связана «столь стремительная эволюция оценок — от предположения до безапелляционного утверждения».

«Ожидаем также, что американская сторона приведёт конкретные факты, подтверждающие сделанные ею заявления. В случае отсутствия таковых нашим заокеанским партнёрам следовало бы принести России свои извинения и дезавуировать голословные утверждения», — заключил постпред.

Между тем посол РФ в США Анатолий Антонов напомнил, что США, в отличие от России, до сих пор не ратифицировали ДВЗЯИ.

Как подчеркнул в своём докладе глава Ассоциации по контролю над вооружениями, сегодня впервые с 1945 года ни одно государство, обладающее ядерным оружием, не имеет активной программы ядерных испытаний. При этом международная система мониторинга договора полностью работоспособна и обладает большими возможностями, чем предполагалось.

ДВЗЯИ играет ключевую роль в сдерживании гонки ядерных вооружений, пояснил RT руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН Владимир Батюк.

«Договор очень важен, потому что без ядерных испытаний страны-участницы не смогут разработать новые виды ядерных боеголовок. Этот фактор ограничивает гонку ядерных вооружений», — сказал он.

«Только американские интересы»

Тем не менее полному вступлению ДВЗЯИ в силу препятствуют восемь государств, которые до сих пор не ратифицировали его, отмечается в докладе Кимбалла. Это прежде всего Соединённые Штаты, Китай и КНДР.

«Путь к дальнейшим ядерным испытаниям по-прежнему открыт. Хотя договор подписали 184 государства, его вступлению в силу препятствуют восемь стран, в первую очередь Соединённые Штаты, Китай и Северная Корея, которые отказались ратифицировать договор», — сообщается в документе.

Кроме того, как указывает автор, американские разведслужбы ошибочно заявляют о существовании различных национальных интерпретаций того, какие именно испытания запрещает договор. США, Россия, Китай и другие участники соглашения публично подтвердили, что запрет распространяется на все взрывы ядерного оружия независимо от мощности, сообщает Кимбалл.

Самый эффективный способ соблюдения моратория — полное вступление ДВЗЯИ в силу, отмечается в докладе.

«Разумеется, наиболее эффективным способом обеспечения соблюдения является вступление ДВЗЯИ в силу, что позволило бы проводить на местах инспекции с коротким сроком уведомления с целью выявления и предотвращения любого возможного нарушения», — поясняет Кимбалл.

Между тем Владимир Батюк считает, что США придерживаются курса на слом системы контроля над ядерными вооружениями.

«В ближайшее окружение Трампа входят неоконсерваторы, выступающие за империалистическую внешнюю политику, которая не должна быть связана никакими международно-правовыми актами. Только американские интересы — и больше ничего. Так они воспринимают мир», — сказал политолог.

По его словам, зачастую для выхода из соглашений Вашингтон использует притянутые за уши предлоги, например обвиняет Россию в невыполнении обязательств. Так произошло, например, с Договором о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД).

Отметим, что ДРСМД утратил силу 2 августа по инициативе США. А уже 18 августа Штаты провели испытания крылатой ракеты дальностью свыше 500 км, которая ранее была запрещена этим соглашением.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что, обвиняя Россию, США готовят информационную почву, чтобы самим начать ядерные испытания.

«США целенаправленно ударяют по стратегической стабильности. Договор по ПРО, ДРСМД, теперь ДВЗЯИ, а завтра, возможно, СВН-III… Всё подтягивается под одну генеральную линию, поэтому нужно готовиться к худшему», — предположил Блохин в беседе с RT.

Невыполнимые рекомендации

Как отмечает Кимбалл в своём докладе, государства, подписавшие ДВЗЯИ, должны снова подтвердить свою приверженность соглашению, а также рассмотреть варианты разрешения споров о соблюдении обязательств. Например, в рамках договора представители стран могли бы посещать испытательные полигоны друг друга для укрепления доверия.

Помимо этого, следует обозначить последствия выхода из соглашения, подчёркивается в документе. Чтобы удержать администрацию Трампа от возможного решения официально покинуть ДВЗЯИ, важно дать понять, что такой шаг приведёт к международному осуждению и ощутимым издержкам. В частности, по мнению автора, участники должны повторно заявить, что только подписавшие договор страны имеют доступ к данным мониторинга и могут голосовать на совместных собраниях.

«К сожалению, к голосу Ассоциации по контролю над вооружениями в Вашингтоне мало кто прислушивается. А ведь именно она предупреждала, что выход из ДРСМД будет иметь непредсказуемые результаты. США — главная сила, способная ударить по международной безопасности», — заметил Константин Блохин, комментируя предложенные меры.

По его словам, действия Соединённых Штатов возвращают мир в состояние холодной войны и могут спровоцировать новый виток гонки вооружений.