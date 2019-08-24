Атомные подлодки РФ проекта 667БДРМ "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" выстрелили баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области в рамках боевой подготовки. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в субботу.
"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", — сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.
"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка", — уточнили в министерстве.