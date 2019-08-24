Две подлодки России выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам

"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", — сказали в ведомстве.

В министерстве уточнили, что ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.