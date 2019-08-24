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Две подлодки России выстрелили баллистическими ракетами по военным полигонам 

ТАСС + ещё 9 1 час назад
Фото: МО РФ
Атомные подлодки РФ проекта 667БДРМ "Тула" и проекта 955 "Юрий Долгорукий" выстрелили баллистическими ракетами по полигону Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области в рамках боевой подготовки. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в субботу.
"24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски баллистических ракет морского базирования "Синева" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Тула" и "Булава" с ракетной подводной лодки стратегического назначения "Юрий Долгорукий", — сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что ракеты были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.
"Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах Чижа в Архангельской области и Кура на полуострове Камчатка", — уточнили в министерстве.
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Оружие , Армия , Войска , Юрий Долгорукий , Министерство обороны , Архангельская Область
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