ВМФ РФ получит сразу шесть подлодок в 2020 году

В следующем году российский флот получит сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомных. Такое число субмарин ВМФ передадут впервые за 28 лет. В этом году на его вооружение планируется передать всего две подлодки. В числе тех, что передадут флоту в 2020 году, будет и атомная субмарина «Белгород», которая может нести подводные аппараты «Посейдон».

Российский ВМФ в 2020 году впервые за 28 лет получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, четыре из которых — атомные, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ

Он рассказал, что, согласно контрактам, в 2020 году «Севмаш» должен сдать флоту первые серийные подлодки проектов 955А » Князь Олег » и 885М «Новосибирск». Кроме того, ВМФ получит головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку (АПЛ) спецназначения «Белгород» проекта 09852.

По словам собеседника агентства, «Белгород» поступит в ведение главного управления глубоководных исследований Минобороны без подводных аппаратов «Посейдон», поскольку их испытания к тому времени еще не завершатся.

Первую атомную подлодку-носителя беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» спустили на воду 23 апреля на судостроительном комплексе «Севмаш» в Северодвинске . «В течение двух лет подводная лодка и сами беспилотники „Посейдон“ будут проходить совместные испытания. На рубеже 2020-2021 годов вся система планируется к принятию на вооружение ВМФ России», — сообщил РИА «Новости» информированный источник.

«Белгород» станет самой крупной подводной лодкой в составе ВМФ. Ее водоизмещение составит почти 24 тыс. т, длина — 184 м, а ширина — 18,2 м. По габаритам с субмариной не смогут сравниться даже крейсеры стратегического назначения проекта 955А «Борей-А» (длина — 170 м, ширина — 13,5 м). Остальные характеристики АПЛ держатся в строгой секретности.

«Белгород» привлек особенно пристальное внимание Запада и получила оттуда достаточно лестные отзывы. Британский таблоид The Sun окрестил ее «морским монстром». Автор публикации обратил внимание, что в России создали крупнейшую субмарину такого типа, а размещенные на ее борту ядерные торпеды могут уничтожить целый город. В статье написали, что с «Белгородом» Москва сможет поразить вражеские базы ВМС или авианосцы практически в любой точке Европы или на восточном побережье США.

К-329 «Белгород» проекта 09852 создается на базе недостроенной атомной подводной лодки с крылатыми ракетами проекта 949АМ. Подводная лодка-носитель спасательных глубоководных обитаемых и автономных необитаемых подводных аппаратов предназначена для проведения разноплановых научных исследований в удаленных районах океана, участия в поисково-спасательных операциях. Также лодка-носитель будет обеспечивать как установку различного подводного оборудования, так и его инспекцию, участвовать в испытаниях новых образцов научно-исследовательской аппаратуры, вести мониторинг подводных транспортных магистралей.

«В истории строительства отечественного атомного подводного флота специалисты выделяют так называемое «золотое десятилетие» — это вторая половина 1960-х годов — середина 1970-х годов», — напомнил «Газете.Ru» экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко.

Собеседник издания рассказал, что в этот период флоту ежегодно передавалось до десяти атомоходов различных проектов, из них по четыре ракетных подводных крейсера стратегического назначения.

«Конечно, возможности СССР и современной России — это не одно и то же, но сам факт ускорения строительства подводного флота ничего кроме удовлетворения не вызывает», — отметил адмирал.

Как рассказал собеседник агентства, также « Адмиралтейские верфи » сдадут флоту две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт».

На последней будет обычная, а не воздухонезависимая энергетическая установка.

К сожалению, в России пока нет дизель-электрических подводных лодок с воздухонезависимой энергетической установкой. Ранее утверждалось, что первые ВНЭУ получат субмарины проекта 677 «Лада». Тем не менее принятый в состав флота «Санкт-Петербург» и строящиеся «Кронштадт» и «Великие Луки» будут оснащены традиционной для лодок этого проекта энергетической установкой.

И только следующая субмарина этого проекта получит ВНЭУ. Спустить на воду ее предполагается до 2025 года. Насколько известно, в основу отечественной воздухонезависимой установки будет заложен паровой реформинг с электрохимическим генератором на твердотельных элементах.

Появление ВНЭУ на отечественных ДЭПЛ резко улучшит их конкурентные преимущества в сравнении с западными аналогами. В сочетании с ракетным комплексом «Калибр» это будет поистине грозное оружие.

Объединенной судостроительной корпорации сказали ТАСС, что «корпорация поставляет государственному заказчику все корабли в соответствии с согласованными графиками». Таким образом там ответили на просьбу прокомментировать информацию источника агентства.

Планируется, что до конца этого года ВМФ получит две подлодки. В июне гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко сообщил, что до конца текущего года флоту передадут головную подлодку проекта 955А «Князь Владимир». В марте глава «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков рассказал, что в 2019-м заказчик получит первую субмарину проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее отмечал, что до конца года флоту передадут три подлодки: одну дизельную и две атомные. Источник в сфере оборонной промышленности пояснил ТАСС, что одной из атомных субмарин должна была стать «Казань», но ее сдачу перенесли на 2020 год.

В советское время ВМФ в отдельные годы получал более десяти подлодок, как, например, в 1971 году, когда промышленность передала флоту СССР 12 только атомных субмарин различных классов.

В начале месяца источники в Главкомате ВМФ сообщили «Известиям», что российский флот получит современную противолодочную управляемую ракету (ПЛУР). По данным газеты, ПЛУР находится в высокой степени готовности. Она предназначена для уничтожения вражеских субмарин на расстояниях в десятки километров, указали в статье. Наводиться оружие будет с помощью патрульного самолета или вертолета. Сама ПЛУР будет расположена в универсальном транспортно-пусковом контейнере (ТПК), рассказали в издании.

По информации журналистов, конструктивно ракета напоминает матрешку с малогабаритной торпедой в головной части. Попав в заданный район, оружие отделяется от носителя, а затем самостоятельно находит и поражает вражескую субмарину.

«Гарантия уничтожения вражеской подводной лодки этим видом оружия превышает 90%.