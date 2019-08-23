Россия обвинила Запад в «подхрюкивании» США

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский подвел итоги экстренного заседания Совета Безопасности по вопросу американских ракетных испытаний. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает ТАСС.

По его словам, заседание оказалось «до скучности предсказуемым».

«Как мы и предполагали, США и подхрюкивающие им страны вопреки фактам и здравому смыслу сваливают с больной головы на здоровую, обвиняя Россию во всех смертных грехах», — подчеркнул дипломат.

Полянский добавил, что Москва рассчитывала на победу здравого смысла, в связи с чем организовала эту встречу, однако эти ожидания не оправдались.

«Созданная нашими западными партнерами параллельная реальность, где не требуется никаких доказательств и достаточно голословных обвинений в духе "highly likely", такое поведение считается нормальным», — заявил он.

18 августа американские военные испытали ракету для поражения наземных целей «Томагавк». Член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич отмечал, что Москва не будет вступать в новую гонку вооружений, но может «асимметрично ответить».

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный в 1987 году между СССР и США, перестал действовать 2 августа. Согласно ему, сторонам не разрешалось иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.