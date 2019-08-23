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Российская «Армата» оказалась небоеспособной 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
До конца 2019 года «Уралвагонзавод» (Свердловская область) поставит Минобороны России всего 16 машин на базе универсальной гусеничной платформы «Армата», что объясняется необходимостью продолжения испытаний перспективного оружия и осторожностью российского военного ведомства в оценках его возможностей, сообщает «Военно-промышленный курьер».
Отмечается, что ряд систем вооружения танка Т-14 «Армата» требует дальнейшей апробации и опытной эксплуатации в войсках.
«Судя по всему, такая доработка может коснуться силовой установки, трансмиссии, прицельного комплекса. Для танкового орудия предстоит разработать новую номенклатуру боеприпасов, включая управляемые, с подрывом на траектории полета», — пишет газета.
Кроме того, имеются «вопросы и к контролю экипажа, находящегося в бронированной капсуле, за боевой обстановкой вокруг танка».
«Повернуть капсулу, как башню, не представляется возможным, поэтому упор делается на оптические средства и электронику, которые в бою могут подвести. Все это побуждает Минобороны проявлять предельную осторожность в решении о закупках больших партий», — говорится в материале.
Издание напоминает, что «Уралвагонзавод», согласно заключенному с Минобороны контракту, должен до конца 2021 года поставить 132 машины, созданных на платформе «Армата», то есть по 32 изделия ежегодно.
«Но даже с учетом данной партии его задолженность составит 28 машин. Произвести их за оставшееся до конца 2019 года время нереально. Налицо явное отставание от графика», — указывают авторы.
Газета допускает, что планы, касающиеся серийных закупок такой техники, могут быть скорректированы «в меньшую сторону», поскольку государственные испытания машин на платформе «Армата» еще не завершены и продолжатся до конца 2019 года.
В феврале «Военное обозрение» написало, что танк Т-14 «Армата» спасает от судьбы музейного экспоната «раздутая вокруг него шумиха». В том же месяце источники сообщили, что в текущем году российская армия получит 12 танков Т-14 «Армата» и четыре бронированных ремонтно-эксплуатационных машин (БРЭМ) Т-16, которые, по сравнению с опытными образцами, будут доработаны.
30 июля прошлого года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Вооруженные силы России не стремятся массово закупать танки Т-14 «Армата» из-за их дороговизны, предпочитая повышать боевой потенциал имеющейся военной техники за счет ее модернизации.
Работы над универсальной гусеничной платформой «Армата» велись в 2009-2015 годы. Контракт Минобороны и «Уралвагонзавода» предполагает поставку в период с конца 2018-го до конца 2021-го 132 машин, созданных на базе платформы «Армата» (танка Т-14, боевой машины пехоты (БМП) Т-15 и БРЭМ Т-16).
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Оружие , Армия , Войска , Юрий Борисов , Министерство обороны , Уралвагонзавод , Военное обозрение , Свердловская Область
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